Colapinto es el tercer piloto de reserva de Alpine.

Con la dupla confirmada de Pierre Gasly y Jack Doohan para esta temporada de Fórmula 1, Alpine anunció en diciembre a Paul Aron como piloto de reserva, rol que comparte con Ryo Hirakawa y Franco Colapinto desde enero. Con tres pilotos en esta función, se esperaba que ya no haya más anuncios de este estilo, pero la escudería francesa sorprendió este martes con la presentación de un cuarto piloto de reserva.

Se trata de Kush Maini, el piloto indio de 24 años que es integrante de la Academia Alpine y viene de competir en la Fórmula 2 en las últimas dos temporadas, una con Campos Racing y otra con Virtuosi, donde fue compañero de Gabriel Bortoleto el año pasado. Según informaron desde el equipo de Enstone, Maini seguirá compitiendo en la F2 en este 2025 con la escudería DAMS, pero alternará con trabajo en la F1 como piloto de pruebas y de reserva.

De esta manera, el indio tendrá oportunidades para subirse a un coche de la máxima categoría para prácticas con monoplazas anteriores, tal como lo hizo Colapinto con el A523 en Barcelona antes de la pretemporada. Además, al igual que el argentino, Aron y Hirakawa, también sumará horas en el simulador, algo que le permitirá medirse con sus pares con la esperanza de escalar a la F1 en el futuro cercano.

Con respecto a la noticia, Maini dejó unas declaraciones que se anexaron a la presentación publicada en el sitio web de Alpine. “Desde que me uní a la Academia Alpine el año pasado, he sido recibido increíblemente bien por toda la familia Alpine y estoy agradecido a Flavio y Oliver por su continuo apoyo. Espero tener más tiempo en pista con los coches de Fórmula 1 en este puesto y seguir desarrollando lo que ya he aprendido con el equipo en 2024”, afirmó el piloto, que también advirtió que su foco estará en el campeonato de F2.

El plan de Alpine con los pilotos jóvenes

Pierre Gasly es el único piloto experimentado que tiene Alpine tras la salida de Esteban Ocon a Haas, puesto que Jack Doohan apenas cuenta con una carrera tras su debut en el GP de Abu Dhabi 2024. Ahora bien, el australiano no ha dado señales de un buen rendimiento hasta el momento, por lo que la escudería francesa se preparó para tener opciones para cambiarlo en caso de que sea necesario.

Así se justifica la llegada de Paul Aron, quien terminó tercero en la F2 2024, y Franco Colapinto, con nueve Grandes Premios de experiencia en la máxima categoría. Si se suman a Ryo Hirakawa y Kush Maini, es evidente que Alpine busca alternativas, pero también apuesta por la formación de talentos para el futuro, sobre todo porque Gasly tiene contrato hasta 2026.