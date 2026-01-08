Atención, cirugías: ANMAT alertó sobre un tornillo falso que pone en peligro las operaciones traumatológicas  

Cirugías: ANMAT alertó sobre un tornillo falso que pone en peligro las operaciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia a la población respecto de un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas que resultó ser falsificado. Alertaron que su uso representa un riesgo directo para la salud de los pacientes en quienes pudiera implantarse.

En primer lugar, el hallazgo se produjo durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí se detectó la presencia de un tornillo que, según la firma fabricante Stryker Corporation -registrada ante ANMAT bajo el PM 594-139-, no correspondía a un producto original. Tras la exhibición de la muestra recolectada, la responsable técnica de la empresa confirmó que se trataba de una falsificación.

Asimismo, las autoridades difundieron las características del producto para facilitar su identificación: STRYKER 10 mm X 28 mm – BIOABSORBABLE – ACL INTERFERENCE SCREW – REF 234-010-067 – LOT 90905.

Cirugías: ANMAT alertó sobre un tornillo falso que pone en peligro las operaciones

Cómo darse cuenta que el tornillo es falso

Por otra parte, se detallaron las diferencias entre el tornillo original y el falsificado. Entre ellas:

- El producto legítimo posee fecha de fin de vigencia, mientras que la copia carece de este dato.

- La firma Stryker nunca utilizó pouch marca 3M para este insumo, a diferencia de la unidad apócrifa.

- El original se esteriliza mediante Radiación Gama, mientras que el falsificado habría sido sometido a vapor o formaldehído.

- El tornillo auténtico presenta un color gris opaco, mientras que el falsificado, visible a través del pouch transparente, es incoloro.

En consecuencia, al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su origen, composición, seguridad y aptitud. Por ello, su utilización implica un riesgo grave para la salud de los pacientes.

Finalmente, ANMAT recomendó que quienes tengan en su poder el producto mencionado se abstengan de utilizarlo y se comuniquen de inmediato con el organismo. Además, recordó la importancia de adquirir siempre productos médicos registrados, que deben estar identificados con datos de fabricante o importador, número de registro ante ANMAT, fecha de fin de vigencia y documentación de procedencia. Para consultas o denuncias, la población puede escribir a pesquisa@anmat.gob.ar o comunicarse con ANMAT Responde.