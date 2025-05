Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión que tomó Carlos Sainz

Carlos Sainz Sr. se postula a la FIA.

La Fórmula 1 es una de las competiciones oficiales de la Federación Internacional de Automovilismo, que en los últimos años ha sido discutida por diversas decisiones que generaron roces con los pilotos en todas sus competencias. De ahí que no haya mucha alegría con la dirigencia de Mohammed Ben Sulayem, quien parecía marchar sin inconvenientes a su reelección a fin de año sin rivales a la vista.

Sin embargo, esta semana se confirmó que Carlos Sainz, el padre del piloto de Williams que actualmente compite en rally, lanzó su candidatura para competir con el emiratí el próximo 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán. El tetracampeón del Rally Dakar comentó en una reciente entrevista con Motorsport que ha pensado en postularse en el pasado, pero recién ahora parece ser el momento justo para dar el salto en su carrera.

“Esta posibilidad me ronda la cabeza desde hace tiempo, sin mucha profundidad, pero ahora creo que podría ser el momento adecuado en mi carrera para dar el paso. Confío en que puedo hacer un buen trabajo y formar un equipo excelente para devolver al deporte parte de lo que me ha dado”, afirmó el piloto español. Con 63 años y toda una vida dedicada al automovilismo, Sainz considera que tiene importantes ideas para aportar al deporte automotor.

Claro que al ser el padre del madrileño y trabajar con él en el paddock, se cree que podría darse un conflicto de intereses, pero Sainz se encargó de cancelar esa posibilidad al anunciar que cortará el vínculo con su propio hijo. “Tengo mi trayectoria y la gente me conoce lo suficiente como para entender que esto no será un problema. Obviamente, tendré que renunciar a mi puesto con Carlos y a su carrera, pero esto no es un problema en absoluto. Ya no es un niño”, agregó.

Por último, el español fue consultado por la polémica gestión de Ben Sulayem y su crecida tensión con la F1, pero se limitó a centrarse en su candidatura sin entrar en discusiones: “Creo que, obviamente, últimamente ha habido cierta controversia, pero quiero centrarme en mí mismo. Dejo el juicio a otros. Si me presento a la presidencia, no será para pelear con nadie, sino por pasión y amor al automovilismo, porque creo que puedo ayudar y mejorar ciertas cosas”.

Carlos Sainz Sr. tiene una amplia trayectoria en el automovilismo.

