¿Mick Schumacher regresa a la F1?: esta escudería lo tiene en carpeta

Mick mostró un buen rendimiento en el WEC.

Luego de ganar los campeonatos de F3 y F2 como piloto de la Academia Ferrari, Mick Schumacher arribó a Haas, cliente del “Cavallino Rampante”, en 2020 como piloto de pruebas en Abu Dhabi. Al año siguiente, se dio su debut en la Fórmula 1 en dupla con Nikita Mazepin en una extraña apuesta de la escudería estadounidense por lograr salir del pozo con dos jóvenes inexpertos, que cerraron el 2021 sin puntos en toda la temporada.

Si bien el piloto alemán consiguió puntos en 2022 en los GPs de Gran Bretaña y Austria, lo cierto es que su rendimiento no pudo sostenerse y también produjo muchos gastos en reparaciones por reiterados accidentes. Sin dudas, ser el hijo del máximo campeón que ha tenido la F1 puso sobre sus hombros una presión fuera de la normal, ya que se esperaba mucho más de él, tanto que incluso se quedó afuera de la Academia Ferrari.

Fue así como Mick se quedó sin asiento a finales del 2022, lo que lo llevó a convertirse en piloto de reserva de Mercedes en 2023, con importantes aportes desde el simulador, y tiempo después a mudarse a Alpine. No obstante, el hijo de Michael Schumacher no está en la F1, sino en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, por lo que se encuentra en la búsqueda de un hueco que le permita tener otra oportunidad en la máxima categoría.

Ahí es donde entra Cadillac, la nueva escudería que debutará en 2026 y que este fin de semana hizo su presentación oficial durante el GP de Miami, donde Schumacher fue uno de los presentes. La presencia del alemán llamó la atención y despertó rumores sobre la posibilidad de cierto interés por parte del equipo, que busca hacerse con Colton Herta, piloto estadounidense de la IndyCar.

Sin embargo, es posible que el norteamericano no se anime a dar el salto a la F1 en un equipo que se encuentra en sus primeros pasos, por lo que Mick aparecía como una alternativa que es analizada por Cadillac. Por otro lado, la dupla sería completada con un piloto de mayor experiencia, entre los que suenan Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quien volvió a Mercedes como reserva tras ser despedido en Sauber.

Mick sumó 12 puntos en 2023 con Haas.

El piloto ideal de Cadillac

Tras la presentación en Miami, Graeme Lowdon, director del proyecto de Cadillac/General Motors, reveló que el plan del equipo es fichar aunque sea a un piloto experimentado y estadounidense: “No vamos a poner ningún plazo para el anuncio de pilotos ni nada por el estilo, pero seguro que lo habrá a su debido tiempo. Contrataremos a los pilotos en función de sus méritos, pero como tal, no vemos ninguna razón por la que no vayamos a tener pilotos estadounidenses a tiempo”.