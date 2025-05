Descartado: Cadillac negó el fichaje de este piloto para su debut en la F1

Cadillac/General Motors se unirá a la F1 en 2026.

La Fórmula 1 comenzará el 2026 con un nuevo reglamento técnico y también con el arribo de Cadillac como la decimoprimera escudería de la máxima categoría. Luego de años de negociaciones, la F1 aceptó la propuesta de la marca estadounidense, que este fin de semana estuvo presente en el Gran Premio de Miami para su presentación oficial, en la que se revelaron detalles sobre lo que será la identidad del equipo.

Uno de los anuncios más esperados del fin de semana fue la dupla que competirá el próximo año en la escudería estadounidense, en especial porque los rumores indicaban que ya había un acuerdo con Sergio “Checo” Pérez. Esto se debe a que Cadillac piensa en contratar a un piloto joven y a otro más experimentado, por lo que el tapatío ingresaba perfectamente en esa búsqueda tras haber sido desvinculado de Red Bull.

De hecho, el piloto mexicano no le ha cerrado las puertas a la F1 y se encuentra en negociaciones con equipos para volver en la siguiente temporada, pero Cadillac no quiere tomar riesgos antes de tiempo. Así lo afirmó Mario Andretti en declaraciones rescatadas por Soy Motor, donde afirmó que “Pérez no está firmado” y que saben que también mantiene conversaciones con las demás escuderías del paddock.

Otra alternativa para el equipo norteamericano sería Valtteri Bottas, actualmente piloto de reserva de Mercedes, pero Cadillac sigue centrado en mantener la paciencia antes de anunciar quiénes serán sus pilotos para 2026. “Sabemos en el fondo a quiénes nos gustaría reclutar, pero si surge una mejor oportunidad, no la dejaremos pasar. No podemos comprometernos a nada por ahora. Sin duda, hay muchos pilotos interesados que quisieran unirse a nosotros”, agregó Andretti.

El socio de Cadillac en su primera temporada

Al igual que ocurrió con la introducción de Haas a la Fórmula 1 en 2016, Ferrari será el proveedor de Cadillac para su debut en la siguiente temporada, por lo que le suministrará los motores y las cajas de cambio. Esto se debe a que la marca italiana perderá un cliente con la llegada de Audi a Sauber, por lo que la producción destinada a la sede de Hinwil se trasladará a la nueva escudería.

Eso sí, la sociedad no será permanente, puesto que General Motors se registró para la producción de unidades de potencia, pero sus motores no llegarán para la presentación del próximo año. Por lo tanto, Cadillac será cliente de Ferrari en 2026 mientras que GM termina de desarrollar su equipo para entender el comportamiento de las unidades de potencia.