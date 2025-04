Checo tiene seis victorias en la F1.

A pesar de haber comenzado el año con cuatro podios en las primeras cinco fechas del 2024, Sergio Pérez no pudo mantener el nivel en la pasada temporada de la Fórmula 1, algo que le costó el campeonato de constructores a Red Bull. Sin ritmo ni en las carreras y menos en las clasificaciones, el tapatío terminó en el octavo lugar de la tabla y fue desvinculado de la escudería austriaca tras el GP de Abu Dhabi, en el que sufrió su segundo retiro consecutivo.

Como consecuencia de eso, la escudería austriaca lo reemplazó por Liam Lawson, quien ahora fue sustituido por Yuki Tsunoda a partir de la tercera fecha del campeonato, mientras que el piloto mexicano quedó directamente fuera de la máxima categoría. Y es que cuando se dio a conocer el despido de “Checo”, todos los equipos ya estaban armados para este 2025, a excepción, claro está, de Red Bull y su filial, Racing Bulls.

Ahora bien, con la experiencia que tiene el tapatío en la F1, en la que debutó en 2011, lo cierto es que es uno de los pilotos libres que más llama la atención para la siguiente temporada, en especial en el caso de un equipo nuevo como Cadillac. La escudería estadounidense se unirá al Gran Circo el próximo año para sumar dos coches más a la grilla, pero todavía no tiene nombres para ocupar esos dos asientos.

Justamente sobre la posibilidad de fichar al mexicano fue consultado Mario Andretti, el consultor del onceavo equipo que debutará en 2026 con la unidad de potencia de Ferrari. “¿Podría Sergio Pérez una opción? Absolutamente. Pero es algo que mantenemos en secreto porque no queremos dar esperanza en ciertas zonas donde podría no suceder”, respondió el estadounidense, que no descarta tener una dupla mixta para el próximo año.

Esto quiere decir que Cadillac podría jugársela por contar con un piloto experimentado y un rookie para su primer año en la F1, la misma estrategia que lleva a cabo Sauber esta temporada con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. De ahí la importancia que podría cobrar Pérez para el nuevo equipo, puesto que no hay muchos nombres disponibles para ocupar el rol de mentor, tales como Valtteri Bottas, actualmente piloto de reserva en Mercedes, o Guanyu Zhou, quien cumple la misma función en Ferrari.

El mexicano corrió cuatro temporadas con Red Bull.

El plazo que se puso Checo Pérez para definir su futuro en el automovilismo

Debido a todos los rumores que hay en torno a un posible regreso a la Fórmula 1, Sergio Pérez reconoció en una reciente entrevista que se tomará un tiempo para decidir cuál será su siguiente paso en el automovilismo. Si bien el objetivo está puesto en un posible retorno a la F1, el mexicano no quiere apresurarse en elegir y estudiaría opciones por al menos unos seis meses, por lo que su futuro podría definirse en medio del parate por el verano europeo en agosto.