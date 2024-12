El piloto de Fórmula 1 que hizo dupla con Hamilton y se arrepiente de haber firmado con esta escudería: “Fue un error”

Bottas será piloto de reserva en Mercedes desde 2025.

La temporada 2024 llegó a su final este domingo con el GP de Abu Dhabi, escenario de la consagración de McLaren en el campeonato de constructores y de la despedida de varios pilotos, algunos de sus equipos y otros directamente de la Fórmula 1. De hecho, Lewis Hamilton se despidió de Mercedes con unas donas sobre el Circuito Yas Marina debido a que competirá en Ferrari a partir de la siguiente temporada, aunque otros no tuvieron la fortuna de ganarse un asiento para 2025.

De hecho, Valtteri Bottas es uno de los pilotos que no podrá competir en la siguiente edición del campeonato del mundo luego de haber sido desvinculado de Sauber, escudería a la que arribó en 2022 luego de cinco temporadas en Mercedes. El finlandés se había unido a la escudería alemana en 2017 como reemplazo de Nico Rosberg, quien se retiró de la F1 en 2016 luego de haberle ganado el título a Hamilton.

Con diez victorias con las Flechas Plateadas, el piloto finés fue reemplazado en 2022 por George Russell y escogió seguir su carrera en Alfa Romeo, que en aquel momento era comandado por Frederic Vasseur. Si bien Bottas tuvo un buen año en 2022 con 49 puntos que lo dejaron en la mitad de la tabla, la salida del ingeniero francés rumbo a Ferrari como nuevo director en Maranello destruyó el plan de trabajo que tenían en la escudería suiza, que comenzó a mermar su rendimiento en 2023.

Tal es así que el finlandés apenas pudo sumar diez puntos el año pasado y en esta temporada fue el único que no consiguió puntos a pesar de haber disputado todas las carreras. Por eso, en retrospectiva, Valtteri manifestó que se equivocó al haber escogido el proyecto del equipo de Hinwil cuando tenía mejores opciones sobre la mesa: “Ha sido un error. Pero no podemos predecir el futuro. Todo empezó bien el primer año, pero desde entonces fue cuesta abajo”.

En declaraciones rescatadas por Motorsport, Bottas reconoció que la presencia de Vasseur había sido determinante en su decisión, pero que no le dio tiempo a irse cuando se dio la noticia de que el francés se iba a Ferrari: “Fred tuvo mucho que ver. Había un plan claro de objetivos para los tres años, y también de cómo conseguirlos. Pero esos planes y objetivos se fueron a la papelera cuando él se marchó”,

Pero hubo otro factor que hizo que el ex Mercedes decida quedarse en Sauber, la promesa de Audi de que iban a mantenerlo en la grilla en 2025. “Una vez fue confirmado Audi, siempre se me dijo que sería un pilar para el proyecto. Bueno, eso no sucedió”, comentó Bottas, que fue traicionado por la marca alemana, que este año confirmó a la dupla de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto para la siguiente temporada.

El finlandés sumó diez victorias y 67 podios en su paso por la F1.

Los cambios de pilotos de la F1 2025

A falta de confirmación con lo que suceda en Red Bull con Checo Pérez, el vacío de RB y el caso de Franco Colapinto, la grilla del 2026 tendrá varias modificaciones con respecto a este año. Será la primera temporada para Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas) y Gabriel Bortoleto (Sauber), además de los cambios de equipo de Lewis Hamilton (Ferrari), Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams) y Nico Hülkenberg (Sauber).