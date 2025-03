Sorpresa en la F1: sale a la luz la claúsula de Verstappen para irse de Red Bull

Verstappen tiene 36 puntos y está segundo en la tabla.

Tras conquistar su cuarto campeonato del mundo el año pasado, Max Verstappen no tuvo un buen comienzo de temporada en la Fórmula 1 2025. Con un podio en Australia y un cuarto lugar en el GP de China el domingo pasado, el europeo se encuentra segundo en la tabla a ocho puntos de Lando Norris, una diferencia corta, pero con la desventaja de contar con un RB21 que hasta el momento no ha logrado darle mayores inconvenientes al MCL39 de McLaren.

A esto hay que sumarle que el piloto neerlandés tiene cierto descontento con los manejos que viene teniendo la escudería austriaca desde la temporada pasada, primero con la desvinculación de Sergio “Checo” Pérez, quien había sido su compañero por cuatro años. Esta semana se agregó el cambio de compañero que ha tenido luego de tan solo dos carreras, con Liam Lawson enviado de regreso a Racing Bulls y el ascenso de Yuki Tsunoda al RB21.

En este contexto, hay quienes vaticinan que el tetracampeón del mundo no llegará a terminar su contrato con Red Bull, que vence a finales del 2028. Entre ellos se puede mencionar a Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren, que hace unas semanas mencionó que es posible que Verstappen se marche de la sede de Milton Keynes en diciembre para sumarse a Mercedes, que presentaría un proyecto más estable.

Incluso Toto Wolff ha dado muestras de interés por el neerlandés y ha lanzado la carnada con algunas declaraciones sobre que no podría negarse a tener un piloto de esa categoría en Brackley. Ahora ha sido Ralf Schumacher el que ha explicado que Max necesita de resultados para mantenerse en Red Bull. “Creo que Max dejará el equipo. Sobre todo si no pasa nada en las próximas dos, tres o cuatro carreras. Porque entonces se tomará la decisión”, afirmó el alemán en Sky Sports.

Lo fundamental en todo esto es que hay una cláusula en el contrato de Verstappen que le permitiría abandonar el equipo ante una posible falta de resultados, aunque no hay algo específico sobre lo que tiene que suceder. De hecho, Helmut Marko, asesor de Red Bull, reconoció que tal cláusula existe, pero intentó llevar tranquilidad por el hecho de que el campeonato apenas ha comenzado y la diferencia con Norris no es sustancial. “Por supuesto, cada piloto de primera tiene una cláusula de salida si el rendimiento no es el adecuado”, afirmó el austriaco en diálogo con Motorsport.

El plan de Red Bull con Verstappen

Sin acción esta semana en la Fórmula 1, Max Verstappen ha ayudado a Red Bull a mejorar el RB21, que volverá a las pistas el próximo fin de semana en el Circuito de Suzuka para el Gran Premio de Japón. En este contexto, el plan de la escudería es usar la información recolectada por el neerlandés en estas dos primeras fechas para hacer modificaciones en el monoplaza, que podría presentar mejoras en la siguiente carrera para buscar su primera victoria de la temporada.