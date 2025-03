Norris está primero con 25 puntos.

La Fórmula 1 volvió el fin de semana pasado con el Gran Premio de Australia, donde Lando Norris cumplió con el rol de ser el favorito y se quedó con la primera victoria de la temporada, además de que rompió el dominio de Max Verstappen. El neerlandés había liderado la tabla desde 2022 y llevaba más de mil días como en lo más alto de la máxima categoría, pero su derrota en la fecha inaugural del campeonato le puso punto final al récord.

Al menos por unos días hasta que se repartan los puntos en el Gran Premio de China, Norris tiene asegurada la permanencia como líder del campeonato, algo que resulta histórico para McLaren, que hacia años no lideraba la tabla en pilotos. Y es que el último de la escudería británica en estar primero había sido Lewis Hamilton tras su victoria en el GP de Canadá 2012, la cual le permitió escalar del cuarto al primer lugar.

Desde entonces, han pasado doce años y nueve meses sin que McLaren esté en lo alto de la tabla, pero eso no es todo, puesto que esto representa que el piloto británico es el primero en equipo de Woking en ser líder durante la era híbrida, que inició en 2014. Ahora bien, aquel liderato de Hamilton tuvo la particularidad de que solo duró unas semanas, puesto que Fernando Alonso le arrebató el primer lugar con su triunfo en la siguiente fecha en el GP de Europa.

Ahora le tocará a Lando intentar mantener el liderato, el cual difícilmente le sea arrebatado este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái. De hecho, el inglés deberá ganar o terminar al menos en el segundo lugar para mantenerse como líder, ya que Verstappen es uno de los pocos que podrían superarlo e incluso si gana la carrera y el inglés queda segundo, ambos se mantendrán igualados en lo más alto ahora que ya no hay punto extra por vuelta rápida.

Norris se mostró cauteloso tras la victoria

Debido al notable rendimiento que tuvo McLaren en la temporada pasada, Lando Norris es uno de los principales candidatos al título en este 2025, algo que se potenció con su victoria en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, el británico intentó mostrarse cauteloso con sus declaraciones después de la carrera, ya que sabe que no es el único que persigue el título de la Fórmula 1.

“Todavía queda una larga temporada por delante”, afirmó el as del equipo papaya en declaraciones rescatadas por ESPN. Además, reconoció que tanto Verstappen como Piastri han sido sus rivales más fuertes en Melbourne: “Mi fin de semana ha sido increíble desde el principio. No es fácil un fin de semana como este, especialmente con toda la presión que he tenido por parte de Max y Oscar. Tienen hambre y son competitivos, y tienen las mismas ganas que yo”.