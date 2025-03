Hannah Schmitz en el centro de control de Red Bull.

La Fórmula 1 es un deporte mayoritariamente poblado por hombres, no solo dentro de la pista, sino también en lo que concierne al trabajo desde los centros de comando que tiene cada equipo. De hecho, son pocas las mujeres que tienen acceso a un rol importante dentro de la máxima categoría, es decir, que ocupan un lugar central que puede cambiar los resultados de los equipos gracias a su toma de decisiones.

Uno de estos casos es el de Hannah Schmitz, la ingeniera principal de estrategia de Red Bull que se hizo reconocida tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Brasil 2019, en donde ideó un plan para que el neerlandés se haga con el triunfo. Desde entonces, la británica ha ido ganando un lugar central en la escudería austriaca y también dentro de la máxima categoría, donde poco a poco comienza a sembrar semillas para que más mujeres se sumen a la F1.

Actualmente con 39 años, Hannah manifestó que el género no influye en la capacidad intelectual que requiere su trabajo en Red Bull, pero considera que sería bueno que aumente la inclusión de las mujeres en el paddock. “Mi género no es algo que tenga que ser un factor cuando estoy en el trabajo. Pero entonces sentí que la diversidad mejoraría. Solo que en este sector se tarda un poco más”, afirmó en una reciente entrevista con Motorsport.

Claro que la inclusión de las mujeres no se hará sola, algo que Schmitz ya tiene asumido, por lo que intenta convertirse en un modelo que sea seguido por otras mujeres que busquen incorporarse a la F1. “Tenemos que ser modelos de conducta y gritar lo estupendo que es el trabajo. Me encanta mi trabajo, lo estupendo que es y cómo se puede hacer esto. No hace falta ser un hombre blanco de clase media para hacer este trabajo”, agregó.

No obstante, consciente de que mostrar el trabajo no lo es todo y de que hay mucha política e ideología de por medio, la ingeniera preside una red de inclusión de género junto a una compañera desde hace tres años dentro de Red Bull. Allí, nuclea tanto a mujeres como a hombres del equipo que tienen hijas y saben lo importante que es aumentar los espacios de trabajo para las mujeres en el automovilismo.

Cabe mencionar que Hannah Schmitz es ingeniera mecánica recibida en Cambridge y ha logrado combinar a la perfección su vida profesional con su tarea de madre de dos niñas, sin mencionar que buscó la manera de ingresar a la F1 en la etapa final de su cursada. “Que no pensemos, 'oh, no soy lo suficientemente buena'. Por eso no entré. Se necesita mucha gente que haga un esfuerzo adicional, como establecer contactos, intentar conseguir los nombres de la gente, ese tipo de cosas”, acotó.

Hannah Schmitz en el podio del GP de Brasil 2019.

Haas, otro equipo de la f1 que fue por la inclusión

En diciembre del año pasado, Haas recibió a Esteban Ocon para los test de postemporada en Abu Dhabi, donde el francés conoció a su nuevo equipo y a Laura Müller, quien se convirtió en la primera mujer en ser ingeniera de carrera en la historia de la Fórmula 1. A partir de esta temporada, la alemana será la encargada de darle información al francés sobre lo que acontezca en la pista y dar aviso de sanciones o situaciones de los rivales.