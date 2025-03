La exfigura de la Fórmula 1 que reclamó por la inclusión de mujeres: "Es una tontería"

La F1 Academy suma dos ediciones desde su estreno.

Durante los últimos años, la Federación Internacional del Automovilismo ha intentado impulsar la inclusión de mujeres en la Fórmula 1 con diferentes proyectos, tales como la W Series y la F1 Academy. La primera fue una competencia femenina en la que se usaban los chasis de los monoplazas de F3 y que se disputó entre 2019 y 2022, aunque no se realizó en 2020 por la pandemia y fue cancelada en su último año antes de completarse el calendario.

La falta de apoyo económico a la W Series hizo que la temporada finalice tres fechas antes de lo planeado, aunque la FIA no tardó en lanzar a su sucesora, la F1 Academy para 2023. A diferencia de lo que sucedía con su predecesora, esta competencia se caracteriza por dar puntos para la superlicencia de la F1 y cuenta con cinco equipos con experiencia en F2 y F3, aunque eso no impidió que sea objeto de críticas.

Gran parte de los que cuestionan la efectividad de la F1 Academy han sostenido que las mujeres no llegarán a la máxima categoría debido a la inferioridad física, una postura que ha sido criticada recientemente por David Coulthard. En diálogo con Daily Mail, el expiloto de Red Bull afirmó que las mujeres podrán ganarse su lugar en la F1 con el tiempo debido a que no hay una diferencia sustancial en las capacidades físicas.

“Es una tontería decir que las mujeres no tengan la fuerza para hacerlo. Cualquiera que no se entrene no tiene lo que se necesita para rendir en el automovilismo, seas hombre o mujer”, sostuvo el escocés. En sintonía con esto, Coulthard agregó que el motivo para no rendir en el automovilismo es la falta de entrenamiento, como sucede en cualquier deporte de alta competencia.

“Ahí está el problema. No hay ninguna razón física por la que no puedan hacerlo. Sabemos lo que se necesita para ser lo suficientemente fuerte físicamente como para ser piloto de carreras y todos los datos muestran que las mujeres encajan cómodamente en esa categoría de rendimiento físico”, añadió el expiloto de F1. Claro que la condición física no es lo único determinante, ya que el talento es otro de los factores que cuentan.

De ahí que Coulthard haya mencionado la importancia que tendrán los registros para el ascenso de las mujeres a la máxima categoría. “Lo principal es si los que pilotan ahora son lo bastante buenos para lograrlo. No es una opinión. Se basará en los tiempos por vuelta. En última instancia, es el cronómetro el que dicta las cosas”, agregó antes de vaticinar que en el futuro algún equipo se la jugará por una mujer e iniciará un cambio de paradigma en el certamen.

La F1 Academy tendrá siete fechas este año.

¿Cuándo comienza la F1 Academy 2025?

La temporada 2025 está a punto de comenzar en las competencias de Fórmula de la FIA, entre ellas la F1, que iniciará el 14 de marzo con el GP de Australia. Una semana después, será el turno de la F1 Academy, que iniciará en el Circuito Internacional de Shanghái el 22 de marzo para la primera carrera del campeonato, en el que todavía queda definir un cupo en Rodin Motorsport.