Durante el año 2025 se notificaron 56 casos de envenenamiento por mordedura de serpiente en la provincia de Entre Ríos. Este número superó el registrado en el año 2024, lo que hizo saltar las alarmas en el Gobierno de la provincia. Debido a esto, el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer una serie de recomendaciones ante la posible mordedura de una serpiente.

Debido a que se registró la mayor cifra de episodios de envenenamiento por ataques de Yarará en la historia de Entre Ríos, el Ministerio de Salud provincial se propuso reforzar la prevención ante posibles casos de envenenamiento por serpientes. De esta manera, desde la División de Intoxicaciones, la cual es dependiente de la Dirección General de Epidemiología, recordaron a la población que se trata de una urgencia médica y detallaron cómo actuar ante un hecho de estas características.

El número registrado por la provincia de Entre Ríos en 2025 es aún más alarmante cuando se lo compara con el año anterior, ya que en el 2024 se reportaron 32 ataques de esta índole, 24 casos menos que en el año recién finalizado.

Por su parte, a nivel nacional, entre 2020 y 2024, se registraron un total de 3.897 casos; de todos ellos, el 93% fue correspondiente a ataques realizados por Yarará.

Recomendaciones para las mordeduras de serpientes

Las recomendaciones realizadas por el Gobierno de Entre Ríos pueden dividirse en qué hacer y qué no hacer ante una mordedura de serpiente, y cómo prevenirla.

En ese orden, el Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (CIAAT-ER) sostiene que el accionar ante una mordedura de serpiente debe ser inmediato. Se debe mantener la calma y tranquilizar al paciente; retirarle anillos, pulseras, zapatos y cualquier otro elemento que pueda afectar la circulación; y trasladar a la persona al centro de salud más cercano.

Por otro lado, este centro de información advierte sobre las acciones que se deben evitar estrictamente, entre las que se encuentran:

Realizar torniquetes, cortes o cauterizaciones.

Aplicar antiveneno directamente en la herida.

Intentar capturar o manipular la serpiente.

Colocar sustancias como alcohol, kerosene o vinagre sobre la mordedura.

Succionar el veneno o hacer presión en la zona afectada.

Por último, entre las recomendaciones se encuentran actos a realizar para reducir el riesgo, los cuales son:

Usar ropa y calzado adecuados al salir al campo.

Evitar acercarse o tocar serpientes, y no realizar movimientos bruscos.

Extremar cuidados durante la noche y vigilar a los niños.

En domicilios, mantener el pasto corto y libre de malezas, tapar orificios y colocar alambrado en aberturas.

En zonas rurales, no dormir en el suelo ni introducir manos o pies en huecos.

Si se recorre una zona poco conocida, hacerlo acompañado de perros, que actúan como animales centinelas.

A su vez, las autoridades instan a que, ante la mordedura o sospecha, se acuda de manera inmediata al hospital, ya que las mordeduras de serpiente podrían ser letales.