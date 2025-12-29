Tras el apoyo al Presupuesto, el Gobierno le anticipó $220.000 millones a Entre Ríos en ATN

El Ministerio de Economía brindó un ATN a la provincia de Entre Ríos en formato de adelanto. Se trató de $220 mil millones que se descontarán de futuras liquidaciones de coparticipación federal y tendrá un interés calculado sobre la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina). Lo dispuso a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial este lunes por la mañana.

La medida fue oficializada luego de que los legisladores de la provincia que gobierna Rogelio Frigerio acompañarán la votación del proyecto de Presupuesto 2026 que giró la Casa Rosada al Congreso. En este sentido, el Gobernador del PRO y alineado con la gestión nacional libertaria, pretendía un colchón de dinero para dar previsibilidad frente al proceso de emisión de deuda internacional previsto para principios de 2026.

De esta manera, a diferencia de otras provincias, Entre Ríos si cuenta con una autorización de endeudamiento. En este caso de hasta US$ 500 millones, que ya se puso en marcha en Nueva York, luego de los vencimientos del bono en dólares emitido 2017 y refinanciado en 2021 por el ex gobernador justicialista Gustavo Bordet. Luego de haberse brindado este adelanto, desde la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos se considera que los fondos que se obtengan del bono 2026 permitirán precancelar el adelanto del Tesoro Nacional.

El decreto firmado por Luis Caputo sostuvo en su primer considerando que el gobierno de la Provincia “se ve impedido, en forma transitoria, de atender los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”. La normativa, que lleva también las rúbricas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del presidente Javier Milei, señala además que resulta necesario procurar “soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la citada provincia”.