Protestas en Irán: denuncian más de 20 muertos y Trump amenaza con intervenir

Las protestas en Irán se intesifican con alcance en 31 de las 38 provincias, mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenaza con intervenir si el gobierno del Ayatola Alí Jamenei continúa reprimiéndolas. A pesar que ya van más de diez días de protestas, aun no hay números oficiales sobre la cantitdad de muertos pero las distintas organizaciones de derechos humanos citadas por las agencias AFP y Reuters contabilizan más de 20.

La crisis estalló el 28 de diciembre impulsada, en un inicio, por comerciantes y sectores económicos afectados por el frágil situación económica, el desplome del rial y la escalada inflacionaria, que al terminar el 2025 superó el 52%. Estados Unidos e Israel aprovecharon la explosión de malestar para apoyar las protestas al punto de advertir que Irán sería "golpeada muy dramente" si mueren más manifestantes. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”, y advirtió que “es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”.

En las últimas horas se sumó el apoyo del príncipe heredero Reza Pahlavi, cuyo padre se escapó de Irán antes de que estallara la Revolución Islámica de 1979.“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, proclamen sus demandas”, incitó Pahlavi en un comunicado citado por Associated Press. Y sumó: “Advierto a la República Islámica, a su líder y a la Guardia Revolucionaria que el mundo y el presidente Donald Trump los vigilan de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Irán asegurá que está "preparado" en caso de ataques de EE.UU.

Después de las advertencias de Estados Unidos, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que está "preparado" para nuevos de Israel (como sucedió en la guerra de 12 días el año pasado) o de Estados Unidos. "No deseamos la guerra, pero estamos preparados para ella, al igual que estamos preparados para negociaciones basadas en el respeto mutuo", dijo el jefe de la diplomacia iraní en una rueda de prensa desde Beirut, la capital libanesa, donde este jueves empezó una visita de dos días en ese país.

El titular de Exteriores hizo referencia también a la voluntad de su país de negociar sobre su programa nuclear con Estados Unidos, en medio de las tensiones que quedaron abiertas después de que Washington e Israel bombardearon infraestructura nuclear y militar en territorio iraní. "Estados Unidos e Israel ya han probado su ataque contra Irán una vez, y este ataque y esta estrategia fracasaron rotundamente. Si lo repiten, se enfrentarán a las mismas consecuencias", amenazó Araqchí.