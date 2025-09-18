Vowles depositó su confianza en Colapinto.

Debido a los reiterados accidentes que había protagonizado Logan Sargeant, James Vowles decidió reemplazarlo y darle una oportunidad a Franco Colapinto, quien tuvo su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia 2024. Luego de haber quedado cerca de los puntos en Monza, la siguiente cita del calendario había sido el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el pilarense logró un meritorio octavo lugar que le permitió sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

Fueron cuatro las unidades que el piloto argentino le otorgó a Williams en el Circuito callejero de Bakú, el mismo escenario que albergará la decimoséptima fecha de la F1 en esta temporada. Para esta edición, Colapinto llegará con los colores de Alpine, donde espera sumar sus primeros puntos con la escudería francesa en una carrera que resulta muy especial para él, aunque también para Vowles, que rememoró lo sucedido el año pasado en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el director de Williams publicó un sentido mensaje sobre la importancia que tuvo el GP de Azerbaiyán 2024 para su carrera, en la que logró sumar por primera vez con los dos monoplazas, ya que Alex Albon finalizó séptimo en aquel fin de semana. “¡Estamos en camino a Bakú! Una carrera que ocupa un lugar especial en mi corazón. Aseguramos 10 puntos aquí el año pasado en una actuación sobresaliente durante una campaña difícil”, comenzó Vowles.

Y es que, a diferencia de lo visto en este 2025, el año pasado fue complejo para Williams, que estuvo en la zona más baja de la tabla en casi todo el campeonato, por lo que estos puntos fueron clave para subir unas posiciones. “Esa carrera me destacó en cuanto a lo que realmente es este equipo. Trabajo en equipo, determinación, pasión y resistencia”, añadió el ingeniero británico, que acompañó su posteo con una serie de fotos junto a Colapinto.

Por último, Vowles se refirió a lo que será el regreso a Bakú, ya con otra dupla debido a la presencia de Carlos Sainz, quien había firmado con el equipo de Grove incluso antes del debut de Franco. “Volvemos a este circuito este año en un lugar mejor y con un coche competitivo. ¡Tomaremos los aprendizajes de Monza y buscaremos hacer un fuerte espectáculo en el primero de los vuelos lejanos! ¡Volvamos a ello!”, cerró el jefe de Williams.

Vowles lleva tres temporadas al mando de Williams.

La respuesta de Colapinto al posteo de Vowles

Como era de esperarse, la publicación de James no pasó desapercibida para Franco, quien también en la previa al GP de Azerbaiyán recordó su pasado reciente con Williams. “Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en F1 el año pasado”, había dicho el argentino, que compartió el posteo de su antiguo jefe en una story de Instagram con la canción “What A Day” de Luke Noa.