La F1 eligió a Colapinto para un importante anuncio

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Pasó más de un año desde el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Williams en el GP de Italia 2024, ocasión en la que cruzó la línea de meta en un meritorio decimosegundo lugar. Apenas una fecha después de aquella presentación en Monza, el pilarense hizo historia al conseguir sus primeros puntos en la máxima categoría en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó en el octavo lugar detrás de Alex Albon.

Ahora, con los colores de Alpine, el piloto argentino volverá a visitar el Circuito callejero de Bakú este fin de semana con la intención de sumar sus primeros puntos de la temporada con la escudería francesa. Quizá por el recuerdo de lo que fue su última presentación en dicho trazado es por lo que la F1 eligió a Colapinto como uno de los protagonistas de la imagen promocional de lo que será el GP de Azerbaiyán.

En sus redes sociales, la máxima categoría compartió el típico posteo de semana de carrera, en el que generalmente se ponen a los pilotos locales de cada Gran Premio para realizar la promoción. Sin embargo, la nación de Oriente Medio no cuenta con pilotos en la F1, por lo que se optó por usar pilotos que hayan vivido alguna situación particular en el trazado de la ciudad de Bakú.

De ahí la presencia de Colapinto en la imagen promocional, puesto que el pilarense tiene el buen recuerdo de esos primeros puntos con Williams en la temporada pasada, aunque no es la cara central del posteo. Dicho lugar quedó reservado para George Russell, quien terminó en el podio en dos oportunidades en Azerbaiyán, incluso en la edición del año pasado con un tercer puesto. Por otro lado, la imagen es completada con Yuki Tsunoda, que tendrá su primera aparición en Bakú como piloto de Red Bull después de cuatro años en AlphaTauri/Racing Bulls.

Los horarios del GP de Azerbaiyán

Tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint de por medio. A continuación, los horarios de Argentina para ver a Franco Colapinto en la decimoséptima fecha de la temporada.

La imagen promocional del GP de Azerbaiyán.