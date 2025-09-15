El nuevo enemigo que sumó Flavio Briatore por su desempeño en Alpine: “Enfadado”

Briatore es una de las personalidades más importantes de la F1.

Debido al declive que sufrió Alpine tras la partida de Fernando Alonso a finales del 2022, Luca de Meo se contactó con Flavio Briatore para que vuelva a hacerse cargo del equipo en la temporada pasada tras la salida de Bruno Famin, cuya gestión no llegó a buen puerto. Así, el empresario italiano retornó a la escudería que él mismo forjó en el pasado bajo el nombre de Benetton, aunque con un rol algo distinto, puesto que se convirtió en asesor.

En su regreso a la sede de Enstone, Briatore colocó a Oliver Oakes como director del equipo, aunque finalmente tuvo que hacerse cargo también de esa posición tras la renuncia del británico después del GP de Italia de este año. Si bien Alpine tuvo una favorable cierre de temporada en 2024 con el doble podio de Pierre Gasly y Esteban Ocon en el GP de Brasil, con el que escaló al sexto lugar de la tabla de constructores, lo cierto es que los problemas no desaparecieron en el equipo galo.

Tal es así que la escudería francesa se encuentra en el fondo de la tabla actualmente con apenas veinte puntos, a lo que se suma un mal funcionamiento desde el comando en boxes hasta el sector de los mecánicos, con errores que han costado caro en más de una oportunidad. De ahí que Ralf Schumacher haya criticado la gestión del italiano en Alpine, cuando hace unas semanas señaló que su modelo de liderazgo había quedado obsoleto.

Desde que se dieron las declaraciones del expiloto alemán, Briatore le ha hecho la cruz y no ha vuelto a tener contacto con el hermano de Michael Schumacher, algo de lo que habló el germano en Sky Alemania. “Sé que Flavio no me habla en estos momentos, está realmente enfadado conmigo porque me entendió mal. Simplemente, dije que la gente como Flavio o Christian Horner no tienen futuro como modelos de jefe de equipo solos, tienes que seguir el modelo de McLaren”, afirmó.

La idea de Schumacher es que uno debe realizarse de las labores de marketing mientras que el otro atiende las necesidades del equipo para mejorar su funcionamiento, tal como sucede actualmente con la dupla de Zak Brown y Andrea Stella en el equipo inglés. “Eso era lo que quería decir con esto. También se aplica a gente como Christian Horner, no solo Briatore, y no tiene nada que ver con la edad”, añadió Ralf, que indicó que esto se debe a que los tiempos han cambiado en la máxima categoría.

Steve Nielsen es el nuevo director de Alpine en la F1.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Italia, la Fórmula 1 atraviesa un breve descanso antes de la decimoséptima fecha, que se disputará en el fin de semana del 19 al 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú. Allí, el último en ganar ha sido Oscar Piastri, quien venció a Charles Leclerc y George Russell en la temporada pasada.