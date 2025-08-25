"Siguen presentes": desde la comodidad de Haas, un piloto se la pudrió al equipo de Franco Colapinto

Ocon está décimo en la tabla con 27 puntos.

Hasta la temporada pasada, Alpine formó con Pierre Gasly y Esteban Ocon, quien pasó cinco años en las instalaciones de Enstone hasta que el equipo decidió no renovar su contrato debido a algunos incidentes en pista con su compañero en la primera parte del 2024. De hecho, el francés ni siquiera llegó a despedirse en el GP de Abu Dhabi, puesto que la escudería prefirió darle su asiento a Jack Doohan para que tenga su debut en la Fórmula 1 en la última fecha.

Claro que el piloto galo negoció esto, ya que se lo habilitó para disputar los test de postemporada con Haas, la escudería que lo fichó para cubrir la salida de Kevin Magnussen y la partida de Nico Hülkenberg a Sauber. En el equipo estadounidense, Ocon se encontró con un ambiente muy distinto al que venía de experimentar en Alpine, donde ahora Franco Colapinto padece la falta de rendimiento del equipo.

A pesar de que en múltiples oportunidades ha mostrado cariño por la sede de Enstone, Ocon no se guardó nada al señalar los problemas que tuvo en su paso por la escudería de su país en una reciente entrevista con Motorsport. Tal es así que el piloto de Haas remarcó que en Alpine se negaron a escuchar las críticas constructivas que hacía desde su lugar, lo que hizo que no haya demasiados avances en relación con otros equipos.

“No siempre nos escuchaban y por eso algunos de los problemas siguen presentes después de cinco años en ese equipo”, afirmó Ocon, que contrapuso ese pasado con su presente en Kannapolis. “Comparado con mi experiencia anterior, ahora estoy en un entorno mucho más saludable donde nadie se esconde detrás de nada. Si no hacemos algo bien, hablamos entre nosotros, de inmediato al final de la carrera, y esperamos no repetirlo”, agregó el francés.

Claro que no todo es color de rosas, ya que Haas se encuentra en el noveno lugar de la tabla de constructores con 35 puntos, 15 más que Alpine, pero, aún así, su presente es mejor que en la temporada pasada. “Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando”, finalizó Ocon.

El día que Ocon perjudicó a Colapinto por orden de Alpine

Durante el GP de Estados Unidos de la temporada pasada, Esteban Ocon fue noticia por quitarle el récord de vuelta rápida a Franco Colapinto en la última vuelta, para lo cual debió ingresar a boxes y calzarse las gomas rojas. Para ese momento, el francés estaba fuera de la zona de puntos, por lo que no iba a sumar el punto extra, pero Alpine le dio la orden para evitar que Williams se aleje en el campeonato.

Ocon corrió en Alpine entre 2020 y 2024.

“Lo único que podíamos conseguir al final era la vuelta rápida. Eso se lo podíamos quitar a Williams y a Colapinto. Normalmente, el décimo no tiene la vuelta rápida, por eso también cuestioné la decisión”, había reconocido Ocon tiempo después. Si bien no estuvo de acuerdo con la decisión, el francés cumplió con la tarea asignada y le quitó el punto al argentino, con quien luego se disculpó públicamente.