Colapinto fue a ver el debut de Mastantuono en el Real Madrid.

Con todavía unos días de descanso antes de que los equipos se reúnan de nuevo para hacer los preparativos de cara al Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto disfruta de su última semana de vacaciones de la Fórmula 1. En los últimos días, al pilarense se lo vio disfrutar de un yate en Ibiza y pasearse por las olas sobre una moto acuática, pero este martes sorprendió con su visita al Santiago Bernabéu.

El piloto argentino se trasladó a la capital de España para presenciar el encuentro entre el Real Madrid con el Osasuna por la primera fecha de La Liga, partido en el que el conjunto merengue se quedó con la victoria por 1-0 con un gol de penal de Kylian Mbappé. Sin embargo, lo más destacado de la jornada fue el debut de Franco Mastantuono, quien fue presentado en el cuadro vikingo el jueves pasado con un contrato por seis temporadas.

Al minuto 68, Xabi Alonso reemplazó a Brahim Díaz por el exjugador de River, que se sumó a Mbappé en la ofensiva, un momento que fue captado por el pilarense, que mostró su apoyo a su compatriota en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Colapinto subió una story con un video del instante en el que Mastantuono chocaba las manos con su compañero para ingresar al campo de juego en su primer partido oficial con el Real Madrid.

“A la cancha, pa, dale”, escribió el piloto de Alpine junto con los emojis de dos banderas argentinas y arrobando al delantero, que estuvo rodeado de familiares y amigos en las gradas que también celebraron su debut con el equipo español. En los minutos que estuvo en cancha, Mastantuono demostró carácter con participación activa en ataque y en recuperaciones, además de que tuvo una chance de gol con un remate que fue desviado por el arquero visitante, Sergio Herrera.

Se espera que el extremo derecho vuelva a sumar minutos el domingo, cuando los dirigidos por Xavi Alonso visiten al Real Oviedo por la segunda fecha del campeonato. Por su parte, es posible que Colapinto no esté presente en dicho encuentro aunque es un amante del fútbol, ya que deberá prepararse para reunirse con Alpine, que el lunes retomará sus actividades en la antesala a la decimoquinta fecha.

Mastantuono jugó 25 minutos contra el Osasuna.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Luego de semanas de descanso tras el GP de Hungría, los equipos de la Fórmula 1 volverán a trabajar el próximo lunes de cara a la visita al Circuito de Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará del 29 al 31 de agosto. Por lo tanto, Franco Colapinto volverá a las pistas el viernes de la semana que viene, aunque ya el miércoles deberá estar en el paddock para las actividades previas.