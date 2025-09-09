Colapinto celebró la renovación de Gasly en Alpine.

La semana pasada, Franco Colapinto estuvo a punto de puntuar en el GP de Países Bajos, donde la inoperancia de Alpine llevó a que no pueda alcanzar a Esteban Ocon debido a una orden de equipo recibida por Pierre Gasly. En aquella ocasión, el equipo galo tuvo verdaderas chances de llegar a la zona de puntos, una situación muy distinta a la vista este domingo en el GP de Italia de la Fórmula 1, donde el A525 sacó a relucir todas sus falencias en las rectas.

De antemano, se sabía que el Autodromo Nazionale di Monza iba a ser un verdadero desafío para la escudería francesa, que solamente pudo superar al AMR25 de Lance Stroll en la carrera. Colapinto, aunque tuvo una carrera decente y sin errores, quedó decimoséptimo detrás de Gasly, quien cambió a neumáticos blandos para la última vuelta y recibió el decimosexto lugar por parte del argentino debido a una injustificable orden.

Se suponía que el plan del equipo de Enstone era que el francés pueda recortar diferencia con los de adelante, pero el mismísimo Gasly se quejó al término de la carrera por el mal rendimiento que tiene el monoplaza. “El auto no es tan competitivo como para pelear por el top ten. Tenemos que seguir intentando y luchando, y esperemos que en algunos meses estemos en posición capaz de pelear puestos”, declaró el piloto galo en la zona mixta.

Dichas palabras llegaron a oídos de Flavio Briatore durante las notas postcarrera realizadas por la prensa, que no tardó en consultar sobre la posibilidad de mejorar las capacidades del A525 para las últimas ocho fechas del calendario. Sin embargo, el asesor de Alpine reveló que no hay planes de hacer cambios en el monoplaza: “El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes”.

Y es que el equipo galo ya se encuentra centrado en el desarrollo del próximo monoplaza, por lo que no hay lugar para pensar en mejorar el actual coche, algo que perjudicará a Colapinto de cara al cierre de la temporada. Claro que Briatore es consciente de esto, ya que agregó: “Sabemos que será difícil, pero confiamos en el trabajo que se está realizando y en que se avecinan mejores días para el equipo”.

Alpine está en el fondo de la tabla con 20 puntos.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Tras el GP de Italia, solamente quedan ocho carreras por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que tendrá una semana de descanso antes de la disputa de la decimoséptima fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.