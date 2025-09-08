Al borde del desmayo: el delicado momento que atravesó Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Lejos de lo visto la semana pasada en el Circuito de Zandvoort, Franco Colapinto se encontró con un pobre rendimiento del A525 en el Gran Premio de Italia, el mismo escenario donde el año pasado tuvo su debut en la Fórmula 1 con Williams. En esta oportunidad, el pilarense salió del decimoséptimo lugar en la grilla de partida tras la clasificación de este sábado, pero no pudo avanzar en la carrera.

El piloto argentino tuvo una carrera aceptable en el Autodromo Nazionale di Monza, donde llegó a posicionarse en el decimotercer lugar hasta que el tráfico tras el ingreso a boxes lo empujó al fondo del pelotón. A pesar de esto, Colapinto recuperó su posición inicial y luego cruzó la línea de meta en el decimoséptimo lugar detrás de Pierre Gasly, quien llegó a los últimos giros con ventaja de neumáticos.

Lo llamativo fue que el pilarense se había quejado de calambres durante la carrera y, una vez finalizada esta, apenas pudo mostrarse en estado a la hora de dialogar con la prensa en la zona mixta. Tal es así que “Fran” se veía pálido y con pocas energías a la hora de contestar la preguntas, a tal punto que necesitó tomarse un respiro e interrumpir la ronda justo cuando uno le hacía notar que no lo veía muy bien,

“Franco, te veo muy…”, estaba diciendo un periodista cuando el argentino se alejó de las cámaras para sentarse a un costado y beber agua. Si bien desde Alpine señalaron que Colapinto “simplemente tenía calor y necesitaba un momento para refrescarse y tomar algo” y luego volvió a la ronda para continuar con las respuestas, lo cierto es que la situación causó cierta preocupación entre los aficionados.

De acuerdo con las declaraciones que el español Jorge Peiró dio a Infobae, no hubo desmayo como tal, pero sí se notó al piloto de Alpine bastante desmejorado tras la carrera. “Franco no se desvaneció. Estaba muy cansado, dejó de hablar y tuvo que parar. Pero fue un momento y luego volvió a hablar”, contó el periodista.

El argentino tuvo un mejor ritmo que su compañero en Monza.

La diferencia del trato de Alpine con Gasly

La semana pasada, Alpine recibió muchas críticas por no haber facilitado el rebase de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre el final del GP de Países Bajos, lo que le hubiese permitido ir a la caza de Esteban Ocon y llegar a la zona de puntos. Este domingo, el argentino recibió un mensaje por radio para dejar pasar a su compañero de manera urgente a pesar de que el francés no tenía chances de sumar en el GP de Italia. “Tenemos que intercambiar autos, curva 8, urgente, intercambiar autos, curva 8, urgente”, le dijo su ingeniero sobre el final de la carrera.