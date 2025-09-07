El desesperado audio de Franco Colapinto a Alpine y la furia final: "No puedo"

Los audios y la declaración final de Colapinto tras el 17° puesto en Italia.

Franco Colapinto largó y terminó 17° con el Alpine en el Gran Premio de Italia 2025 en el circuito de Monza, considerado "El Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años sufrió la notable lentitud del monoplaza rosa con el transcurrir de los giros y tan así fue que, a través de la comunicación por la radio con el equipo, disparó munición gruesa por el funcionamiento del mismo.

El terrible audio de Colapinto a Alpine en pleno GP de Italia: "Calambre"

En un momento de la final, el ex Williams fue muy sincero y le dijo directamente desde el coche a la escuadra comandada por Flavio Briatore: "No puedo, me está dando un calambre...".

Otros audios por la radio entre Colapinto y el equipo Alpine

Stuart Balow (SB, ingeniero de pista): "¿Cómo está el balance? Desde nuestro lado se ve más o menos estable...".

Colapinto (C): "Sí, pero no tengo nada de grip... Cero grip. La parte trasera es muy mala en la frenada, y en las curvas siempre tengo subviraje".

Stuart Balow (SB, ingeniero de pista): "Ok, amigo, haz todo lo que puedas hacer para volver al DRS aquí, o de lo contrario vamos a tener problemas".

C: "No puedo, me está dando un calambre”.

SB: "Bueno, (Oliver) Bearman ha recibido una penalización de 10 segundos. Actualmente está arriba por 12-13 segundos en la pista. A ver si podemos cerrar un poco la brecha".

SB: "Tenemos que intercambiar autos, curva 8, urgente, intercambiar autos, curva 8, urgente".

SB: "Fue una tarde muy, muy difícil ahí fuera... Sabíamos que iba a ser difícil. Bien hecho por seguir, Franco".

C: "Sí, entendido, estuve muy complicado. El neumático duro era mucho mejor".

Colapinto habló tras el 17° puesto en Italia: "No teníamos ritmo ni nada"

Visiblemente molesto luego de la competición, el piloto argentino declaró en la zona mixta: “Muy larga la carrera, muy dura para nosotros... No teníamos ritmo ni nada. No pudimos hacer nada, una pena, fue bastante aburrida". A su vez, reconoció que se sintió "muy solo toda la carrera y sin ritmo", por lo que se marcha "con un poco de bronca" y pidió "mejorar para la próxima”.

Así terminó el GP de Italia de la F1

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Alexander Albon (Williams). Gabriel Bortoleto (Sauber). Kimi Antonelli (Mercedes). Isack Hadjar (Racing Bulls). Carlos Sainz Jr.(Williams). Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Liam Lawson (Racing Bulls). Esteban Ocon (Haas). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Fernando Alonso (Aston Martin)*. Nico Hulkenberg (Sauber)*.

*Abandonaron.

¿Cuándo vuelve a correr la F1, con Colapinto?

La siguiente competencia será el domingo 21 de septiembre del 2025 desde las 8 horas de Argentina, con el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.