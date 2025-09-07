Franco Colapinto sufrió al Alpine y terminó 17° en el GP de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto se presenta en el Gran Premio de Monza, en Italia, con el Alpine.

Franco Colapinto largó 17° en el Gran Premio de Italia 2025 y terminó en la misma posición en el circuito de Monza, considerado "El Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años, de Alpine, sufrió horrores con un monoplaza que no funcionó en todo el fin de semana, tuvo un pequeño error con un bloqueo y su compañero Pierre Gasly culminó 16°.

Se trató de un escenario especial para el joven pilarense, al que le fue bien allí en la Fórmula 2 y debutó en dicho circuito en la F1 con el Williams en el 2024. De cualquier manera, las largas rectas, la altísima velocidad alcanzada en esta pista y el motor a pleno perjudicaron a la escudería francesa, que ha demostrado ser la más lenta de la temporada con su último puesto actual en la Copa de Constructores. En semejante contexto, "Fran" y Gasly intentaron hacer lo mejor posible para acercarse a la décima posición y a los puntos, aunque no fue nada sencillo desde el fondo de la grilla.

El resumen de la carrera de Colapinto en el GP de Italia 2025 de la Fórmula 1 en Monza

Apenas partió, el corredor de Alpine sufrió con Liam Lawson, aunque el de Racing Bulls salió con neumáticos blandos que lo beneficiaron también frente a los medios del bonaerense. No obstante, "Fran" sostuvo su 17° posición inicial en las primeras vueltas. Con el transcurrir de los giros, la lentitud del monoplaza rosa hizo sufrir a "Colapa", pero al menos el ex Williams continuó en la pista hacia la mitad de la prueba.

Ya sobre el final, Colapinto cometió un pequeño error con un bloqueo que le permitió a su compañero Gasly superarlo. Esta vez, la primera parada en los pits fue normal y Franco pudo regresar al asfalto con tranquilidad. El pilarense le hizo saber al equipo de Flavio Briatore, a través de la radio, que tenía poco grip y que le costaba mucho llevar el coche hacia adelante. Y así fue hasta el epílogo con Franco 17° y Gasly 16°.

Las posiciones finales del GP de Italia 2025 de la F1

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Alexander Albon (Williams). Gabriel Bortoleto (Sauber). Kimi Antonelli (Mercedes). Isack Hadjar (Racing Bulls). Carlos Sainz Jr.(Williams). Oliver Bearman (Haas). Yuki Tsunoda (Red Bull). Liam Lawson (Racing Bulls). Esteban Ocon (Haas). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Fernando Alonso (Aston Martin)*. Nico Hulkenberg (Sauber)*.

*Abandonaron.

Franco Colapinto se presenta en el Gran Premio de Monza, en Italia, con el Alpine.

¿Cuándo vuelve a correr la F1, con Colapinto?

La siguiente competencia será el domingo 21 de septiembre del 2025 desde las 8 horas de Argentina, con el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?