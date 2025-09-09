Colapinto suma diez fechas con Alpine.

Hace unos meses, Luca de Meo anunció su dimisión del cargo de CEO del Grupo Renault, una noticia que sacudió a la Fórmula 1 debido al apoyo que había mostrado el italiano hacia el proyecto de Alpine. De hecho, la nueva dirigencia iba a ser clave para el futuro del equipo de Franco Colapinto, quien también comenzaba a tener dudas en cuanto a su continuidad en el esquema de la marca, en especial por los rumores de una venta.

Incluso se habló de la posibilidad de que Christian Horner aparezca con un grupo de inversores para hacerse con el control de la escudería francesa tras su despido de Red Bull. Sin embargo, el elegido para reemplazar a De Meo fue François Provost, uno de los hombres que lo acompañó en sus años al frente de la compañía y que también comparte la misma pasión por el automovilismo y, por ende, está orgulloso de tener un equipo en la F1.

Tal es así que este fin de semana, el francés viajó al Autodromo Nazionale di Monza para presenciar la presentación de Steve Nielsen como director de equipo y conocer a los mecánicos, ingenieros y demás personal que forman parte de Alpine. Esa fue una de las primeras acciones que tomó Provost como nuevo CEO del Grupo Renault, tras lo cual brindó una serie de declaraciones que fueron publicadas en el sitio oficial de la escudería francesa.

En sus palabras, incluso hubo lugar para elogiar el compromiso del piloto argentino con el equipo, algo que también se aplicó para su compañero más experimentado. “Me impresionó la concentración, la energía y el compromiso demostrados por todos, incluidos nuestros pilotos Pierre y Franco”, afirmó el ejecutivo luego de su asunción, además de que también dio detalles sobre lo que se viene para la siguiente temporada.

“Estamos trabajando a toda máquina para 2026 con la nueva normativa, y también aspiramos a terminar 2025 con una nota positiva. Podemos lograr estos objetivos y devolver al equipo al lugar que le corresponde”, agregó el francés. De esta manera, las esperanzas de que lleguen mejoras de cara al cierre de la temporada se reavivan, aunque Flavio Briatore ya ha dejado en claro que el foco está puesto en 2026.

Provost al lado de Gasly en Monza.

Las declaraciones de Briatore sobre el A525

Tras los reclamos de Pierre Gasly sobre la falta de rendimiento del A525 en el GP de Italia y la necesidad de mejoras para las últimas ocho fechas del año, Flavio Briatore salió a anunciar que no hay lugar para desarrollar más el monoplaza: “El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes. Sabemos que será difícil, pero confiamos en el trabajo que se está realizando y en que se avecinan mejores días para el equipo”.