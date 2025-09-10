Max Verstappen vivió un fin de semana histórico para la Fórmula 1 en el Autodromo Nazionale di Monza, donde pudo volver a la victoria después de ocho fechas y mostró una superioridad notable sobre la dupla de McLaren. Tan es así que el vigente monarca de la máxima categoría le sacó una diferencia de +19.207s a Lando Norris, mientras que con Oscar Piastri, que completó el podio del GP de Italia, la distancia fue de +21.351s.

Sin embargo, eso no fue todo lo que aconteció en el mítico circuito italiano, donde el piloto neerlandés sorprendió a todos el sábado en la clasificación al quedarse con la pole con un tiempo de 1:18.792. Dicho registro significó un nuevo récord en Monza, superando la marca de Lewis Hamilton, quien en 2020 se había quedado con la pole con 1:18.887 cuando todavía estaba al mando de un Mercedes.

Ahora bien, por si pasar al británico no hubiese sido suficiente, el tetracampeón del mundo también superó a Michael Schumacher durante el fin de semana en el circuito más veloz del calendario al ganar la carrera más corta de la historia de la F1. Y es que el GP de Italia pasó en un santiamén, con una duración total de 1:13:24.325 y una velocidad media de 250,706 km/h que no tuvo interrupciones.

Hasta este domingo, el récord de la carrera más rápida de la máxima categoría lo ostentaba el “Káiser”, quien ganó el GP de Italia 2003 con Ferrari con un tiempo de 1:14:19.838, ocasión en la que la velocidad media fue de 247,586 km/h. Esto no solo muestra que el neerlandés fue más rápido que el alemán, algo entendible con la evolución que han tenido los monoplazas de la F1, sino también que el piloto de Red Bull tuvo cierta suerte.

Y es que tener una carrera rápida no es algo que dependa directamente del piloto ganador, sino que también se relaciona con otros factores externos, como la presencia de coches de seguridad, bandera roja o lluvia, que pueden retrasar la llegada a la bandera a cuadros. De hecho, la cita del 2020, que había sido la última con récords en velocidad, tuvo una duración final de 1:47:06.056 con la presencia de una bandera roja, sin mencionar que el ganador fue el AlphaTauri de Pierre Gasly.

Verstappen lidera la segunda mitad de la temporada.

La distancia que recortó Verstappen en el campeonato

A pesar de la paliza dada a los McLaren, lo cierto es que Max Verstappen no pudo acercarse demasiado en la tabla, donde le recortó diez puntos a Oscar Piastri y siete a Lando Norris tras su victoria en el GP de Italia. Con la tabla de posiciones actualizada, el neerlandés se mantiene tercero con 230 puntos, mientras que el británico está segundo con 293 y el australiano sigue al frente con 324, 94 puntos por delante del piloto de Red Bull cuando solo quedan ocho fechas en el campeonato.