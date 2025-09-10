Tras su victoria en Monza, Max Verstappen se aleja de la Fórmula 1 para competir en carreras de resistencia

Verstappen está tercero en el campeonato.

Luego de todos los rumores que hubo en torno a la continuidad de Max Verstappen en Red Bull, el vigente campeón de la Fórmula 1 no solo reafirmó su compromiso con el equipo, sino que este domingo se hizo con el GP de Italia. Con un margen de veinte segundos sobre la dupla de McLaren, alcanzó su tercera victoria de la temporada y fue vitoreado por el público italiano en el Autodromo Nazionale di Monza, donde los abucheos fueron para la escudería británica.

Ahora bien, a pesar de esta victoria, el piloto neerlandés está muy lejos en el campeonato, a 94 puntos de Oscar Piastri con tan solo ocho fechas restantes en el calendario, lo que hace casi imposible una remontada. En este contexto, Verstappen parece más centrado en disfrutar lo que resta del año, motivo por el que ha comenzado a disfrutar otras cosas por fuera de la máxima categoría, como tiempo con su familia o en otras competencias.

De hecho, el tetracampeón del mundo se mantuvo muy atento a su equipo de eRacing este año y también continuó con sus preparativos para competir en el mundo de las carreras de resistencia. Hace unos meses, en el medio del caos de Red Bull, Max había sido visto sobre un Ferrari en una prueba oficial de las Endurance Series de Nurburgring, ocasión en la que se había registrado bajo el nombre de Franz Hermann.

Pero ahora, tras la victoria en Monza, el neerlandés piensa ponerse nuevamente al frente del volante este fin de semana, no para la F1, sino para competir en una ronda oficial de las Nurburgring Endurance Series. De acuerdo con Motorsport, Verstappen se encuentra realizando los trámites para correr este sábado y domingo en Nordschleife, donde se llevarán a cabo carreras con una duración promedio de cuatro horas.

Según dicho medio, el piloto cuenta con la aprobación de Red Bull para sumarse a este certamen, aunque necesita que se le haga entrega de la licencia de la Federación Alemana de Automovilismo. Para esto, “SuperMax” tendrá que asistir el viernes a una clase que será recompensada con el Permiso DMSB en caso de aprobar el examen. Si esto sucede, se subirá a un Porsche Cayman GT4 CS del equipo Lionspeed, de acuerdo con la información provista por Auto, Motor und Sport.

Mekies lleva solo cuatro fechas al frente de Red Bull.

Verstappen, feliz con la nueva era de Red Bull

Tras su victoria en el GP de Italia, Max Verstappen habló de los cambios que se dieron en Red Bull con la llegada de Laurent Mekies y en lo favorable que fue esto para la escudería austriaca: “Como Laurent tiene formación técnica, les hace a los ingenieros las preguntas adecuadas, preguntas basadas en el sentido común. Creo que esto funciona de maravilla. Hasta ahora hemos tenido muchas carreras en las que nos hemos salido un poco de control al ajustar el coche. Cambios bastante extremos que demuestran que no teníamos el control”.