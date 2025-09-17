El argentino volverá a correr este fin de semana.

Luego del pobre resultado obtenido en el GP de Italia, Alpine intentará mejorar su performance este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán en el marco de la decimoséptima fecha de la Fórmula 1. Allí, Franco Colapinto tiene el buen recuerdo de haber ganado sus primeros puntos en la máxima categoría con Williams el año pasado, por lo que el objetivo será repetir el logro con los colores de la escudería francesa.

Claro que el rendimiento del A525 está muy por debajo del resto de los rivales, puesto que el motor de Renault tiene un déficit de potencia que no pudo ser aplacado por el diseño del monoplaza. No obstante, un trazado como el Circuito callejero de Bakú siempre da oportunidades debido a su estrechez, por lo que el piloto argentino aspira a sacar provecho de los sucesos que pueda tener la carrera para llegar a meterse entre los diez primeros.

Así lo reconoció en un reciente comunicado publicado en el sitio oficial de Alpine, en el que el pilarense señaló cuál será la clave para comenzar la etapa final de la temporada de la mejor manera posible. “Este fin de semana, el objetivo será estar en posición de aprovechar las oportunidades que seguramente se presentarán en un trazado tan complicado. Sabemos que no será sencillo, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para maximizar nuestros resultados”, afirmó Franco.

Además, Colapinto se refirió a su pasado con Williams en la edición anterior del GP de Azerbaiyán: “Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el auto en este momento, a pesar de las dificultades que tuvimos con el equipo en Monza”. Además, el argentino aseguró que se trata de uno de los circuitos más bellos del calendario por su trazado y las vistas que ofrece.

Por su parte, Pierre Gasly también se hizo escuchar en el comunicado, donde coincidió con Franco en que todo puede pasar en Bakú. “Las largas rectas y la estrecha sección de castillo, combinadas con las altas velocidades y los muros cerrados por todas partes, implican un alto riesgo de momentos caóticos. Tenemos que asegurarnos de estar en la mejor posición para aprovecharlos cuando llegue el momento”, aseguró el francés.

Colapinto sumó sus primeros puntos en Bakú.

Los horarios del GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú bajo el formato tradicional, sin carrera sprint de por medio. A continuación, los horarios de Argentina para ver a Franco Colapinto en la decimoséptima fecha de la temporada.