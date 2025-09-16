Alpine busca abastecerse para 2026.

A inicios de este 2025, Alpine anunció el fichaje de Franco Colapinto, quien no iba a tener lugar en Williams con la llegada de Carlos Sainz. Si bien tuvo que esperar para volver a ocupar un asiento, el pilarense tuvo su regreso a la Fórmula 1 en el GP de Ímola luego de que el equipo decidiera bajar a Jack Doohan, cuyo rendimiento se mostró por debajo de las expectativas en las primeras seis fechas de la temporada.

Con el piloto argentino ya como piloto titular, la escudería francesa se encuentra en un proceso de expansión para mejorar su rendimiento de cara a la siguiente temporada, en la que pasará a usar motores de Mercedes y dejará de lado a Renault. Como parte del ingreso a esta nueva era de la F1, Alpine abrió unas inscripciones para realizar pasantías en la sede de Enstone con el fin de incorporar y formar nuevos talentos en diferentes áreas.

El programa, conocido como “Apprentice Programme”, busca formar a una nueva generación de profesionales en el mundo del deporte automotor, con la chance de trabajar directamente con el equipo de F1. Para esto, habrá dos posibilidades de destino, uno en la sede de Enstone, donde sería común encontrarse con los pilotos debido al simulador, y otro en Viry-Châtillon, la comuna francesa en la que se fabrican y diseñan los propulsores del monoplaza.

Para aplicar, los interesados deben cumplir ciertos requisitos, como tener un alto nivel de inglés, tener un nivel avanzado en carreras relacionadas con ingeniería en sistemas, mecánica, automotriz, aeroespacial o aplicada, además de ser un apasionado por el automovilismo. Según se dio a conocer en portales especializados, la búsqueda inicial tiene como objetivo cubrir 16 vacantes.

Ahora bien, los pasos para la postulación son tres. En primer lugar, hay que ingresar al portal de empleo de Alpine, a través de la plataforma Workday, aunque el sitio web oficial también tiene una vía de acceso. Acto seguido, se debe buscar la posición de interés en la categoría “pasantía” o “internship” y, por último, cargar el CV y una carta de presentación, ambas cosas en un perfecto inglés.

El programa de pasantías de Alpine para 2026.

Las chances de Colapinto de seguir en 2026

Ante la falta de puntos, Franco Colapinto no tiene garantizada su continuidad en Alpine para la siguiente temporada, como sí tiene Pierre Gasly, que fue renovado hace unas semanas. No obstante, Flavio Briatore parece dispuesto a apostar por una renovación del argentino en pos de mantener a la dupla, tal como declaró en una entrevista con AFP: “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”.