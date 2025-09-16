Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

A falta solamente de ocho fechas para el cierre de la temporada de la Fórmula 1, Alpine se encuentra en el fondo de la tabla de constructores con 20 puntos, todos conseguidos de la mano de Pierre Gasly. Por encima del equipo de Enstone, se encuentran rivales como Haas y Sauber, que escaló posiciones con el podio de Nico Hülkenberg en el GP de Gran Bretaña y puntuò en tres de las últimas cuatro carreras con Gabriel Bortoleto.

El brasileño había tenido uno de los inicios más flojos de los rookies de esta temporada, pero fue recuperándose con el paso de las fechas y logró sus primeros puntos en el GP de Austria, en el que terminó octavo tras mantener un intenso duelo con Franco Colapinto. De hecho, el piloto argentino lo felicitó en aquella oportunidad por haber puntuado en la máxima categoría a pesar de la rivalidad que mantienen por ser de diferentes escuderías.

Y es que ambos compartieron escenario el año pasado en la Fórmula 2, en la que el brasileño se consagró campeón, mientras que el pilarense dejó el campeonato a mitad del calendario para sumarse a la F1. Ahora bien, mientras se espera por el inicio del Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana, Colapinto tuvo una entrevista con el medio oficial de la Fórmula 1, en donde le preguntaron a quién considera su mejor amigo dentro del paddock.

Fue ahí cuando el piloto de Alpine escogió al brasileño, con quien desarrolló gran parte de su carrera antes de arribar a la máxima categoría. “Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”, respondió el pilarense, que se mostró muy unido con “Gabi” en el paddock en varias oportunidades.

Las carreras que le quedan a Colapinto este año

Tras el GP de Italia, solamente quedan ocho carreras por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que atraviesa una semana de descanso antes de la disputa de la decimoséptima fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.

Bortoleto suma 18 puntos en la temporada.