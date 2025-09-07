Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el Gran Premio de Italia

Red Bull volvió a ganar después de nueve fechas.

Desde la victoria de George Russell en el GP de Canadá, McLaren había ganado las últimas cinco fechas de la Fórmula 1, con tres triunfos para Lando Norris y dos para Oscar Piastri, que sigue al frente en el campeonato. La escudería alemana se había convertido en la segunda en batir al equipo papaya después de Red Bull, que había sumado dos triunfos con Max Verstappen en Japón e Ímola durante la primera parte de la temporada.

Pero este fin de semana, la escudería austriaca volvió a brillar en el Gran Premio de Italia, donde el piloto neerlandés se quedó con la pole este sábado al imponer un nuevo récord en el Autodromo Internazionale di Monza con un tiempo de 1:18.792. Si bien Verstappen cedió el liderato en la largada por orden del equipo para evitar una posible sanción por cortar la curva, volvió a liderar desde la cuarta vuelta y construyó una sólida carrera que lo llevó a hacerse con su tercera victoria de la temporada este domingo.

A pesar de esto, no todo fue color de rosas para Red Bull, que no pudo sumar con Yuki Tsunoda, quien fue perjudicado por un incidente con Liam Lawson y terminó en el decimotercer lugar tras haber largado décimo. Tampoco McLaren cerró de manera positiva la cita en Monza, puesto que hubo discordia en el equipo inglés a pesar de haber completado el podio con sus dos pilotos.

Y es que, además de haber tardado demasiado en concretar el ingreso a boxes, Norris fue perjudicado por una falla en la pistola neumática, lo que demoró su parada a 5.9 segundos y lo hizo caer al tercer lugar detrás de su compañero. Debido a esto, McLaren le ordenó a Piastri que le devuelva la posición, una decisión que influye directamente en el campeonato y que le permitió al británico descontarle tres puntos al australiano en la tabla.

Por fuera del podio, tanto Ferrari como Mercedes sumaron por duplicado en la lucha por el subcampeonato de constructores. La escudería italiana ganó 20 puntos con el cuarto lugar de Charles Leclerc y el sexto de Lewis Hamilton, mientras que la alemana sumó 12 con la quinta posición de Russell y la novena de Andrea Kimi Antonelli, por lo que el “Cavallino Rampante” se mantiene por delante.

Otros equipos que sumaron en el circuito italiano fueron Williams con Alex Albon, Sauber con Gabriel Bortoleto y Racing Bulls con Isack Hadjar en el décimo lugar. Por otra parte, los que volvieron a quedar en cero fueron los Alpine, los Haas y los Aston Martin, que tuvieron a Lance Stroll en el fondo del pelotón y sufrieron el abandono de Fernando Alonso por la rotura de la suspensión trasera.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Italia

McLaren: 617 puntos. Ferrari: 280. Mercedes: 260. Red Bull: 239. Williams: 86. Aston Martin: 62. Racing Bulls: 61. Sauber: 55. Haas: 44. Alpine: 20.

Red Bull se puso a 21 puntos de Mercedes.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 19 al 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se realizará en el Circuito callejero de Bakú. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimoséptima fecha del campeonato: