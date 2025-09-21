Así quedó la lucha por el campeonato de la F1 tras la victoria de Max Verstappen en Azerbaiyán

Verstappen suma cuatro victorias en la temporada.

Luego de la victoria en el GP de Italia, Max Verstappen llegó al Circuito callejero de Bakú con chances matemáticas de ganar su quinto título en la Fórmula 1, aunque todavía muy lejos de Oscar Piastri, que le llevaba una ventaja de 94 puntos. Como una continuación de las mejoras que se vieron en Red Bull desde la llegada de Laurent Mekies, el campeón se mostró superior a los McLaren este fin de semana e incluso se quedó con la pole en la accidentada clasificación del sábado.

A eso se sumó que la dupla del equipo papaya no había tenido una buena qualy, con el accidente de Piastri, que tuvo que salir noveno, y un pobre tiempo de Lando Norris, que quedó ubicado en el séptimo lugar de la grilla. Para colmo, en la largada del Gran Premio de Azerbaiyán, el líder del campeonato calculó mal y fue superado por todos los coches en la recta, mientras que Verstappen mantenía el liderato delante de Carlos Sainz y Liam Lawson.

Sin dudas, la desesperación le jugó una mala pasada a Piastri, que chocó contra el muro en la sexta curva en su intento por recuperar las posiciones perdidas, lo que significó su retiro instantáneo en Bakú. Con el abandono del australiano, el tetracampeón del mundo dominó la carrera de principio a fin, a la vez que Norris no pudo pasar de un momentáneo cuarto lugar que mantuvo hasta su ingreso a boxes en la vuelta 39 para calzarse los neumáticos medios.

Por su parte, el piloto de Red Bull había salido con las gomas duras y estiró el stint hasta el giro 41, en el cual ingresó a boxes con un margen de 39.2 segundos sobre George Russell, que para entonces había escalado al segundo lugar. Con una buena detención, “SuperMax” volvió a la pista sin perder el liderato, mientras que el duelo entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson por el quinto puesto perjudicó a Norris, que no pudo pasar del séptimo lugar tras su parada.

De esta manera, Verstappen se quedó con su segunda victoria consecutiva, y la cuarta de la temporada, con un tiempo de 1:33:26.408, acompañado en el podio por Russell (+14.609s) y Sainz (+19.199s), que obtuvo su primer podio con Williams. En cuanto a Norris (+34.227s), solamente sumó seis unidades al terminar séptimo delante de los Ferrari, por lo que no pudo sacarle provecho al abandono de su compañero.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Bakú.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Azerbaiyán

Oscar Piastri: 324 puntos. Lando Norris: 299. Max Verstappen: 255. George Russell: 212. Charles Leclerc: 165. Lewis Hamilton: 121. Andrea Kimi Antonelli: 78. Alex Albon: 70. Isack Hadjar: 39. Nico Hülkenberg: 37. Lance Stroll: 32. Carlos Sainz: 31. Liam Lawson: 30. Fernando Alonso: 30. Esteban Ocon: 28. Pierre Gasly: 20. Yuki Tsunoda: 20. Gabriel Bortoleto: 18. Oliver Bearman: 16. Franco Colapinto: 0.

El neerlandés quedó a 69 puntos de Piastri.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

La máxima categoría del automovilismo se tomará un breve descanso antes de la decimoctava fecha, que se disputará en el fin de semana del 3 al 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí, el último en ganar ha sido Lando Norris, quien venció a Max Verstappen y Oscar Piastri en la temporada pasada.