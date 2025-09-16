Verstappen derrocó a Hamilton en 2021.

La llegada de Lewis Hamilton no tuvo el efecto que se esperaba en Ferrari, que está lejos de tener chances de pelearle el campeonato a McLaren y se mantiene en un arduo duelo con Mercedes por el segundo lugar de la tabla de constructores. De hecho, es la única escudería de las cuatro grandes que no logró ganar una carrera en esta temporada, sin mencionar que la relación con el inglés se complicó en las últimas fechas.

De hecho, el piloto británico llegó a afirmar que el equipo de Maranello debería buscarse un reemplazante debido a su bajo rendimiento, un mensaje que parece haber sido recibido por las autoridades de la escudería italiana. Y es que Giancarlo Minardi, el histórico dirigente que tuvo su propio equipo de Fórmula 1 entre 1985 y 2005, reveló que Ferrari dio sus primeros pasos para hacerse con Max Verstappen en el futuro.

En una reciente entrevista con Motorsport Italia, el empresario advirtió que el “Cavallino Rampante” realizó algunas acciones para seducir al piloto neerlandés, aunque parece poco probable que vaya a darse un cambio. “Creo que Ferrari ha tomado medidas en esa dirección. En cuanto a si vendrá, creo que sus propias palabras –'me voy porque quiero ganar'– envían una señal bastante negativa hacia Ferrari”, afirmó Minardi.

Y es que durante el GP de Italia, el tetracampeón del mundo dijo que cambiaría de escudería solamente si tiene garantías de que podrá sumar victorias en dicho destino, motivo por el que Ferrari no aparece como un atractivo de momento. “Si quieres pilotar para Ferrari, quieres ganar. Así que si alguna vez quisiera ir allí, no voy solo para pilotar para Ferrari, voy porque veo la oportunidad de ganar”, declaró Verstappen durante el fin de semana en Monza.

Claro que eso no quita que la marca italiana siga haciendo su intento, tal como lo manifestó Minardi, que agregó: “En los últimos meses se ha hablado mucho, incluso se han negociado en secreto intercambios de pilotos que nunca llegaron a buen puerto, así que todo es posible. Creo que Ferrari lo está intentando”. Además, el italiano reconoció que Verstappen es el piloto ideal para todos los equipos, puesto que es el mejor de la F1 a pesar de que el RB21 no lo acompañe en esta temporada.

Verstappen suma tres victorias en esta temporada.

Verstappen dio luz verde a su continuidad en Red Bull

A pesar de todos los rumores que hubo sobre un paso a Mercedes para la siguiente temporada, lo cierto es que Max Verstappen siempre dio prioridad a cumplir su contrato con Red Bull, que vence a fines del 2028. Además, la cláusula de salida no pudo activarse porque se mantuvo entre los tres mejores de la temporada, de manera que el neerlandés le dará una chance más a la escudería austriaca para brillar con el cambio de la normativa técnica de la Fórmula 1 en 2026.