Wolff y Vowles en una conferencia de prensa.

James Vowles vivió un fin de semana inolvidable en el Circuito callejero de Bakú, mismo escenario donde el año pasado tuvo su primera carrera con los dos coches de Williams en la zona de puntos con Franco Colapinto y Alex Albon. En esta oportunidad, ninguno de los dos pilotos llegaron a colarse entre los diez primeros del GP de Azerbaiyán, pero Carlos Sainz logró un suceso histórico al finalizar tercero y lograr su primer podio con el equipo inglés.

A su vez, esto significó el primer podio de Vowles como director de equipo, rol que asumió en 2023 luego de dejar su puesto en Mercedes, donde había trabajado a la par con Toto Wolff como director de estrategia. De ahí que ambos mantengan una buena relación incluso ahora que se encuentran es sitios distintos, algo que quedó demostrado con el gesto que tuvo el austriaco con el ingeniero, a quien le envió un obsequio por el podio del español.

Una vez finalizadas las celebraciones en el circuito, el director de Williams recibió una bolsa con una curiosa nota por parte del jefe de Mercedes: “Suertudo bastardo. Felicidades por tu primer podio como jefe de equipo”. Al lado de la bolsa, se puede apreciar una botella del champagne oficial de la F1, el Moët & Chandon, seguramente un regalo para que puedan extender los festejos en el interior del hospitality del equipo.

Además, se divisa una botella de Almdudler, una bebida gasificada sin alcohol con sabor a limonada de hierbas edulcorada que es originaria de Austria, la tierra natal de Wolff. Pero el austriaco no solo mandó cosas para tomar, sino también algunos dulces para saciar el estómago, como las galletas de barquillo Manner Neapolitaner, también provenientes de su país.

La barrera que superó Williams en Bakú

Los últimos años de Williams no habían sido sencillos, especialmente luego de partida de Lawrence Stroll como principal inversor para hacerse con Racing Point y eventualmente formalizar el ingreso de Aston Martin a la Fórmula 1. Tan es así que el equipo británico no había logrado superar la barrera de los cien puntos en la tabla de constructores desde 2016, cuando llegó a sumar 138 puntos con la dupla de Valtteri Bottas y Felipe Massa.

El obsequio que le mandó Wolff a Vowles.

En dicha oportunidad, la escudería británica cerró el año en el quinto lugar, pero a eso le siguieron temporadas grises, llegando a lo más bajo con un solo punto en 2019 y ninguno en 2020. La recuperación recién comenzó a verse en 2023 con el arribo de James Vowles, que ahora ha llevado a Williams a alcanzar los 101 puntos a falta de siete fechas para el cierre del calendario.