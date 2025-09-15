Domenicali y Briatore quieren impulsar el aumento de sprints.

Sin acción en pista, la Fórmula 1 fue noticia este fin de semana por los dichos de Stefano Domenicali sobre su interés en aumentar el número de carreras sprint, que se implementaron por primera vez en 2021 y fueron sufriendo modificaciones con el paso de los años. Actualmente, el calendario de la máxima categoría cuenta con seis fechas bajo este formato, que otorga puntos a los ocho primeros y tiene su propia clasificación.

A excepción del público especializado, gustoso de analizar los datos de telemetría de las prácticas libres, la mayor parte de los fanáticos no le encuentran mucho sentido a ver las sesiones de entrenamientos, en las que no se juega nada más que juntar información para el resto del fin de semana. Esto se ve reflejado en el aumento de público que hay en las fechas con sprint, lo cual tiene un impacto directo en las ganancias de la F1 por la venta de entradas.

De ahí que el presidente de la F1 haya planteado su interés en aumentar el número a diez sprints para 2027, ya que el calendario del 2026 ya fue cerrado. Justamente sobre este tema se pronunció Flavio Briatore, quien se mostró a favor de llevar adelante esta modificación debido al poco interés que despiertan las prácticas, además de que considera que el público se merece un mejor contenido por acompañar tan fielmente al deporte.

“Estoy completamente de acuerdo. Los aficionados de la Fórmula 1 son nuestros héroes, apoyan nuestro deporte en todas las condiciones y no les damos mucho de vuelta. La Fórmula 1 normalmente no ha devuelto todo ese apoyo y creo que ahora vamos en la dirección de carrera. A nadie le interesan las sesiones de entrenamientos libres del viernes”, afirmó el asesor de Alpine en declaraciones rescatadas por Soy Motor.

Ahora bien, a diferencia de lo planteado por Domenicali, que apuesta por una transición lenta hasta cubrir todo el calendario con sprints, Briatore anhela un cambio más radical. “Si empiezas el viernes con algo de competición, el fin de semana se vuelve más interesante. Creo que podríamos hacer carreras sprint cada fin de semana. Las hemos probado poco a poco y funcionan, así que ese es el siguiente paso”, agregó el empresario italiano.

Todavía quedan por correrse tres sprints este año.

