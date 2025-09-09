Antonelli perdió mucho rendimiento con el avance del campeonato.

Luego de un notable comienzo de temporada, el rendimiento de Andrea Kimi Antonelli bajó notablemente con el inicio de la gira europea, con una racha negativa que fue brevemente interrumpida por el podio en el GP de Canadá. Sin embargo, este fin de semana parecía ser ideal para el joven piloto, que había quedado en el sexto lugar de la grilla de partida tras la clasificación y la sanción de Lewis Hamilton por lo sucedido en Zandvoort.

A pesar de esto, el piloto italiano tuvo una floja largada en el GP de Italia y retrocedió al décimo lugar, algo que complicó su carrera en el Autodromo Nazionale di Monza, donde finalmente terminó en el noveno puesto. Pero eso no fue todo, ya que este resultado fue producto no solo de una mala largada, sino también de una penalización de cinco segundos por superar los límites de pista y otra sanción de un punto en su Superlicencia de la Fórmula 1 por conducción peligrosa contra Alex Albon.

Esta combinación de errores provocó la indignación de Toto Wolff, quien no dejó pasar el incidente que tuvo en la FP1 del viernes y se mostró decepcionado con el rendimiento del rookie. “No puedes dejar el coche en la grava el viernes y esperar estar ahí de todas formas. Toda la carrera fue decepcionante. Ahora solo debía tener un fin de semana sólido, entonces habría estado en la lucha con Leclerc y George”, afirmó en diálogo con ServusTV.

El director de Mercedes tampoco se olvidó de lo sucedido con el Williams en la vuelta 45, cuando Antonelli forzó al tailandés a salirse de pista para defender su posición en un duelo que ya estaba perdido. “Creo que fue simplemente innecesario, porque Albon era mucho más rápido. Si puedes defenderte de eso, entonces sacas los codos, y si no puedes defenderte, entonces te aseguras de no perder tiempo. Pero de la forma en que lo hizo, no necesitas hacerlo”, añadió el austriaco.

Incluso con esto, Wolff reafirmó su confianza en las habilidades de Kimi, aunque le exigió que mejore su nivel de cara a la próxima fecha en el Gran Premio de Azerbaiyán: “Tiene que hacer un fin de semana limpio en Bakú. Habrá menos presión y una pista que conoce. Esto no cambia mi apoyo y mi confianza en su futuro, porque creo que será muy bueno, pero hoy ha sido decepcionante”.

Mercedes está tercero en el campeonato detrás de Ferrari.

Antonelli cayó en la tabla de posiciones

Desde el podio en Montreal, Andrea Kimi Antonelli solamente sumó tres puntos en el campeonato de la Fórmula 1, lo que lo deja con un total de 66 unidades en lo que va de la temporada. Debido a esto, el italiano fue superado en la tabla de posiciones y cayó al octavo lugar a causa del ascenso de Alex Albon, que no solo fue su rival en la pista, sino también en el campeonato, puesto que terminó séptimo en Monza y alcanzó los 70 puntos para ponerse detrás de George Russell en la tabla.