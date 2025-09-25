George Russell y el podio en el GP de Azerbaiyán en medio de una infección viral: “Me golpeó”

Russell terminó segundo en el GP de Azerbaiyán.

La cita en el Circuito callejero de Bakú no fue sencilla para George Russell, quien arribó a la decimoséptima fecha de la Fórmula 1 con una infección viral que lo complicó todo el fin de semana en la ciudad de Sakhir. Tal es así que no se presentó a la conferencia de prensa del jueves y su participación en el GP de Azerbaiyán fue puesta en duda, con la posibilidad de que Valtteri Bottas tome el control del W16 como suplente.

A pesar de esto, el piloto británico estuvo presente en las prácticas del viernes posicionándose entre los cinco mejores, mientras que el sábado quedó quinto en la clasificación con un tiempo de 1:42.070. La mala largada de Oscar Piastri en el comienzo de la carrera le permitió ganar una posición a Russell, que luego de pasar a Andrea Kimi Antonelli por orden del equipo se encaminó a un nuevo podio en Bakú.

De hecho, el piloto de Mercedes terminó en el segundo lugar con una diferencia de +14.609s con respecto a Max Verstappen, quien sumó su cuarta victoria del año. La actuación del inglés sorprendió incluso dentro de la escudería alemana, donde Toto Wolff confirmó que se encontraba muy enfermo y que su situación empeoraba con el pasar de las noches, lo que hizo plantearse la posibilidad de dejarlo fuera de la carrera.

Para Russell, la clave de que haya podido continuar y completar el fin de semana estuvo en que se encontraban en Sakhir y que el virus no lo agarró en otro momento de la temporada. “Por suerte, fue Bakú. Aunque es uno de los circuitos más duros, mental y físicamente quizá es uno de los más fáciles”, comenzó el británico, que reconoció que la historia habría sido diferente de tratarse del Circuito callejero de Marina Bay, el próximo destino del calendario.

“El viernes y el sábado estaba realmente muy mal, y si hubiera sido en Singapur, por ejemplo, creo que probablemente habría decidido parar el viernes, para ser honesto, y probablemente no habría corrido. Fue, de alguna manera, un momento afortunado”, añadió. Y es que Russell estaba realmente afectado por el virus, algo que considera que está relacionado con el tiempo que llevaba sin enfermarse.

“No me había enfermado en un par de años, en realidad, así que todo me golpeó de golpe en estos días. Pero ahora estoy en recuperación”, agregó el piloto, que reconoció que se dedicó a completar la carrera y evitar problemas innecesarios. Dicha estrategia le salió bien, puesto que se vio favorecido por la estrategia del equipo para avanzar posiciones y no tuvo grandes duelos en el desarrollo de la carrera.

El recibimiento de Mercedes a Russell tras la carrera.

El podio de Russell, clave para Mercedes en el subcampeonato

McLaren está a solo una carrera de asegurarse la Copa de Constructores si los resultados lo acompañan, pero mientras tanto, la principal lucha se da por el subcampeonato, donde Mercedes y Ferrari son los principales contendientes. Ahora bien, el podio de Russell y el cuarto lugar de Antonelli le permitieron al equipo alemán escalar al segundo lugar de la tabla con 290 puntos, cuatro más que Ferrari, que firmó otra decepcionante jornada en Bakú con Hamilton octavo y Leclerc noveno.