Fórmula 1: así quedó la lucha por la Copa de Constructores tras el GP de Azerbaiyán

Red Bull suma cuatro victorias en la temporada.

La victoria en el GP de Italia de Max Verstappen había significado el regreso de Red Bull a lo más alto del podio desde el GP de Ímola y también el primer gran logro de Laurent Mekies desde que tomó el mando del equipo tras el despido de Christian Horner. Pero aquel triunfo se sentía como algo pasajero que difícilmente podía volver a repetirse, especialmente por la implacable temporada que venía teniendo McLaren en la Fórmula 1.

Sin embargo, el Gran Premio de Azerbaiyán mostró a la escudería austriaca con un rendimiento superior al equipo papaya, que no tuvo una buena clasificación, con Lando Norris ubicado en el séptimo lugar de la grilla, dos puestos delante de Oscar Piastri. Al hecho de que Verstappen había obtenido la pole y protegido el liderato en la largada, se sumó el accidente del oceánico en la sexta curva apenas unos segundos después del inicio de la carrera.

Como resultado, McLaren solamente se quedó con Norris, cuya mejor posición fue el cuarto lugar, aunque finalmente terminó en el séptimo puesto delante de los Ferrari. Al declive de los británicos le siguió la victoria de Verstappen y el sexto lugar de Yuki Tsunoda, por lo que Red Bull sumó un total de 33 puntos para la Copa de Constructores. También Racing Bulls sumó por duplicado, con Liam Lawson quinto e Isack Hadjar décimo.

Por su parte, Mercedes también celebró con sus dos pilotos, ya que George Russell acompañó al tetracampeón del mundo en el podio al terminar en el segundo lugar, mientras que Andrea Kimi Antonelli quedó cuarto. Mención aparte se merece Carlos Sainz, quien partió segundo y cruzó la línea de meta en el tercer lugar, por lo que obtuvo su primer podio para Williams, que también tuvo su primera aparición entre los tres mejores desde el arribo de James Vowles como director.

Ferrari también sumó con sus dos pilotos en el octavo y noveno lugar, aunque con una carrera que se siente agridulce, ya que no solo perdieron terreno con Mercedes, sino que también fueron superados por el McLaren de Norris en la etapa final de la carrera. Ahora bien, fuera de los puntos quedaron Sauber, Haas, Aston Martin y Alpine, que no lograron sumar con ninguno de sus pilotos en el Circuito callejero de Bakú.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Azerbaiyán

McLaren: 623 puntos. Mercedes: 290. Ferrari: 286. Red Bull: 272. Williams: 101. Racing Bulls: 72. Aston Martin: 62. Sauber: 55. Haas: 44. Alpine: 20.

Verstappen quedó a 69 puntos de Piastri en el campeonato.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 3 al 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur, que se realizará en el Circuito callejero de Marina Bay. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimoctava fecha del campeonato: