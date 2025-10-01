Albon está octavo en la temporada.

El arribo de Max Verstappen a Red Bull en 2016 poco a poco produjo la salida de Daniel Ricciardo, quien, presionado por las derrotas contra el neerlandés, terminó probando suerte en Renault en 2019, la que resultó ser el inicio de su declive en la Fórmula 1. Como resultado, la escudería austriaca lo reemplazó primero con Pierre Gasly, pero a mitad de temporada se cambió al francés por Alex Albon, que tampoco tuvo suerte en su paso por el equipo.

Unos accidentes provocados por Lewis Hamilton le quitaron al piloto tailandés la posibilidad de sumar sus primeros podios con Red Bull, lo cual impactó tanto en la energía de Albon que terminó siendo desplazado a fines del 2020. Fue así como el equipo de Milton Keynes contrató a Sergio Pérez para 2021, mientras que el asiático pasó un año fuera de la máxima categoría hasta que se sumó a Williams en 2022.

Desde su arribo a la escudería británica, Albon mostró un buen rendimiento, especialmente en las últimas temporadas, mientras que Red Bull tuvo todo un desafío este año con los segundos pilotos. De ahí que Helmut Marko haya mostrado interés en volver a contar con los servicios del tailandés para reemplazar a Yuki Tsunoda, quien ha tenido una floja temporada al mando del RB21 a pesar de su buen desempeño en el GP de Azerbaiyán.

Así se dio a conocer en un reciente análisis realizado en Motorsport, donde es informó que tanto Marko como Laurent Mekies evalúan a Albon como una posibilidad para 2027, aunque no se descarta que pueda arribar para 2026. La clave está en que la firma de las bebidas energéticas tiene que cubrir cuatro asientos, de los cuales dos ya están garantizados para Verstappen e Isack Hadjar, mientras los otros se debate entre Tsunoda, Liam Lawson y Arvid Lindblad, piloto de F2.

De acuerdo con el medio citato, Albon podría ser un cuarto candidato para estos asientos, con la posibilidad de volver a Red Bull, aunque también hay chances de que haya una respuesta negativa del otro lado. Y es que, además de lo que se diga en Williams, también hay que considerar los dichos del piloto, que hace unos años se mostró más cómodo en la estructura de Grove que en Milton Keynes, donde nunca pudo estar verdaderamente a gusto.

Albon corrió 26 carreras con Red Bull.

Albon supera ampliamente a Sainz en Williams

Si bien Carlos Sainz el dio el primer podio a Williams de la era de James Vowles en el GP de Azerbaiyán, lo cierto es que la temporada del español fue floja si se la compara con Alex Albon. Y es que el tailandés está octavo en la tabla con 70 puntos, a tan solo ocho unidades de Andrea Kimi Antonelli, mientras que el expiloto de Ferrari está decimosegundo con 31, apenas un punto más que Liam Lawson y Fernando Alonso.