Norris terminó séptimo en Bakú.

Lejos del buen recuerdo del año pasado con Williams, la cita en el Circuito callejero de Bakú no resultó muy positiva para Franco Colapinto, que terminó en el decimonoveno lugar luego de ser embestido por Alex Albon en la vuelta 19. El tailandés intentó rebasar al pilarense en la sexta curva e impactó contra el A525, que afortunadamente no sufrió demasiados daños, aunque sí vio mermado su rendimiento por el contacto y el choque con los muros de contención.

Debido a esto, el piloto argentino sumó otro fin de semana sin puntos en la actual temporada de la Fórmula 1, a la que le quedan siete fechas para llegar a su final con el GP de Abu Dhabi. Ahora bien, como es habitual luego de cada jornada, todos los participantes se movilizan hasta la zona mixta para dialogar con la prensa, donde cada piloto va teniendo contacto con distintos medios.

Fue en ese momento cuando se dio una curiosa situación, en la que Colapinto se acercó para dialogar con un medio, pero tuvo que esperar debido a que estaban en una nota con Lando Norris. El problema es que el británico estaba muy cómodo con su entrevista, mientras que el piloto de Alpine comenzaba a exasperarse, a tal punto de que lanzó: “Cómo habla, boludo”.

Acto seguido, Franco comenzó a responder preguntas detrás del inglés sobre lo que fue la carrera en Bakú, sin dejar de relojear a su camarada de McLaren, que continuaba con su diálogo. Ante tal situación, el argentino no dudó en señalar que Norris incluso le gana en ser hablador. “Habla más que yo”, agregó mientras respondía con señas a las primeras preguntas que le fueron dirigidas.

Una vez que tuvo la oportunidad de ponerse al frente en la zona mixta, Colapinto habló de cómo lo afectó el incidente con Alex Albon tras su salida de boxes. “En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”, reconoció.

Colapinto no tiene asiento asegurado para la próxima temporada.

El lado positivo de Bakú para Colapinto

Al cabo de once carreras desde su regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto es el único piloto en competencia que no ha sumado puntos en esta temporada, una situación que añade algo de presión de cara a su futuro en Alpine. A pesar de esto, el argentino ha mejorado en sus tiempos, un detalle no menor que se encargó de resaltar una vez finalizado el GP de Azerbaiyán: “Lo importante es que estoy mostrando que personalmente estoy andando bien”.