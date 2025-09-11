Norris mantiene una buena relación con el argentino.

A pesar de no haber logrado sumar puntos una vez más debido a la ineficiencia del A525, Franco Colapinto no la pasó mal durante su estadía en el Autodromo Nazionale di Monza la semana pasada. No solamente se dedicó a sumar minutos en el monoplaza y tener una carrera correcta, sino que también brindó notas a los medios, se encontró con los fans y pasó divertidos momentos en el paddock con sus colegas de la Fórmula 1.

De hecho, el piloto argentino fue visto en una pequeña reunión en la previa al GP de Italia junto a Alex Albon, Oscar Piastri y Lando Norris, a quien le jugó una broma que es signo de la cultura argentina. Y es que el británico estaba mostrando que tenía unas zapatillas nuevas, totalmente blancas, que estaban siendo admiradas por los demás, pero Colapinto no desaprovechó la oportunidad de brindarle el “feliz estreno”.

Al igual que se suele hacer en los colegios entre los jóvenes argentinos, el pilarense le pisó levemente el calzado al piloto de McLaren, lo que produjo las risas de Albon y Piastri y la reacción de Norris. Como respuesta a la broma de Franco, el inglés intentó devolverle el pisotón, pero el ahora piloto de Alpine se mostró ágil al evitar dos pisadas consecutivas, algo que incluso llegó a dibujar una sonrisa en el británico.

Otro aspecto curioso de este suceso fue que salió a la luz a través de la cuenta oficial de X de Williams, donde escribieron: “En el episodio de esta semana del Desfile de Pilotos: Caos de zapatillas”. En las redes sociales, el bautismo del calzado de Norris fue bien recibido por los seguidores de la escudería de Grove, sin mencionar que se destacó el vínculo que mantiene el argentino con el equipo a pesar de actualmente representar a Alpine.

La relevación de Gasly sobre su futuro en Alpine

Antes de la clasificación del GP de Italia, Alpine anunció la renovación del contrato de Pierre Gasly, que extendió su vínculo con la escudería francesa por dos años más, de manera que, en lugar de terminar en 2026, lo hará en 2028. La noticia causó cierta sorpresa, no solamente porque el piloto galo tenía asegurada su continuidad para la siguiente temporada, sino también por el rendimiento que ha mostrado el equipo este año.

Gasly seguirá otros tres años en Alpine.

De hecho, el compañero de Franco Colapinto reconoció que estudió otras alternativas antes de finalmente aceptar la propuesta de la renovación. “Por supuesto que miré otras opciones. Es simplemente lo normal, lo que uno tiene que hacer. No es que fue una decisión obvia viendo el rendimiento desde el inicio del año, hay algo de reflexión detrás. Pero honestamente, creo que esta es una opción muy fuerte”, afirmó el francés en Monza.