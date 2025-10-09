El inglés termina su contrato en diciembre.

Los rumores acerca del posible arribo de Max Verstappen que rondaron el paddock en la mitad de la temporada han dañado la relación de George Russell con Mercedes, que por ahora solo tiene asegurado a Andrea Kimi Antonelli para la siguiente temporada de la Fórmula 1. Hace unos días, Toto Wolff había reconocido que el joven italiano seguirá en el equipo, aunque todavía no se firmó la renovación de su contrato.

A pesar de que falta estampar la firma, es seguro que tanto Antonelli como la escudería alemana quieren continuar su vínculo, una situación que no se estaría viendo reflejada en el caso del piloto británico. Incluso con sus victorias en los GPs de Canadá y Singapur, Russell mantiene la incertidumbre sobre su futuro, especialmente porque no lograron llegar a un acuerdo en cuanto al plazo de la continuidad en el equipo.

Y es que el inglés busca un contrato a largo plazo para asegurarse la permanencia en la máxima categoría, pero en Mercedes estarían dispuestos a darle solamente una temporada más o, en el mejor de los casos, un contrato del tipo 1+1 con una renovación automática para 2027 si se cumplen ciertos requisitos. Justamente estos detalles son los que restan ajustar con el piloto, algo sobre lo que habló Wolff tras el GP de Singapur.

“En lo que respecta a los contratos, las cosas buenas llevan su tiempo. Se trata de los detalles y no de los grandes temas”, afirmó el director de Mercedes en diálogo con Sky Sports. El escueto mensaje del austriaco fue seguido de una mayor presión por conocer la posible fecha del anuncio de las renovaciones de los pilotos, a lo que se limitó a responder: “Lo anunciaremos muy pronto”.

Por su parte, Russell había afirmado hace unas semanas que no tiene apuro por definir su futuro en la F1. “Cada vez que renuevas un contrato, es el más importante de tu vida y hay que hacerlo con buen cuidado. No hay nada de que preocuparse, y se hará cuando se haga”, afirmó el británico, que había llegado a sonar para Red Bull en un intercambio con Verstappen hace unos meses.

Russell suma cinco victorias en la Fórmula 1.

Mercedes esperaría por Piastri

Los sucesos que se vieron este fin de semana en el GP de Singapur en McLaren han dejado abierta la posibilidad de que Oscar Piastri se marche del equipo de Woking a fin de año, especialmente si pierde el título a manos de Lando Norris, el favorito de la escudería. De ahí que hayan surgido rumores sobre que Toto Wolff tendría en la mira al australiano como una alternativa al no haber conseguido a Max Verstappen, motivo principal por el que no se le daría un contrato de mayor plazo a George Russell.