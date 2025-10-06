Alonso le ganó la posición a Hamilton tras la carrera.

La Fórmula 1 es uno de los deportes más estrictos en cuanto al reglamento, aunque eso no implica que no haya zonas grises y algunas decisiones sean polémicas, en especial con el gusto particular que tienen los comisarios de la FIA por los pilotos británicos. En esta temporada, se vio cómo se benefició a Lando Norris o George Russell en algunas oportunidades, pero este fin de semana fue el turno de Lewis Hamilton.

Este sábado, el piloto inglés incumplió la normativa de bandera roja en la FP3 del GP de Singapur, en la que se mantuvo acelerando durante casi un minuto cuando debía bajar la velocidad para volver a boxes como indica la normativa. A pesar de esta clara infracción, los comisarios determinaron que no habría sanción para Hamilton, incluso con el antecedente de las diez posiciones que recibió Yuki Tsunoda en el GP de Canadá en una situación similar.

Por si fuera poco, este domingo, el siete veces campeón del mundo volvió a cometer otra infracción en la última vuelta, cuando se salió de los límites de pista al cortar una curva a causa de una falla en los frenos. Detrás de Hamilton se encontraba Fernando Alonso, quien llegó a acercarse a menos de un segundo y pudo haberlo pasado de no ser por el tiempo que recortó el inglés con dicha maniobra.

De ahí que el piloto de Aston Martin haya estallado contra su histórico rival en medio de su conversación con su ingeniero por radio. “No me lo puedo creer, joder. ¿Es seguro conducir sin frenos? ¿O debería...? O sea, debería estar séptimo, joder. No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista. Ayer no tuvo ningún respeto por la bandera roja, hoy actuó como si la pista fuera suya”, resaltó el asturiano.

Una vez finalizada la carrera, el piloto español también mostró su descontento en diálogo con la prensa en la zona mixta. “Acabé como a una décima. Ha sido como un poco de rabia. Creo que está siendo investigado por límites de pista, porque cuando no tienes frenos, tampoco puedes saltarte la pista, todos tenemos que hacer la pista, con o sin frenos. Y, aunque él tiene siempre un poco de tolerancia, ojalá hoy sea un poco menos”, agregó Alonso.

Ferrari perdió dos puntos y Red Bull quedó a ocho puntos.

Cambios en la tabla de posiciones

Horas después de finalizada la carrera, la FIA dio a conocer que Lewis Hamilton recibió una penalización de cinco segundos, por lo que retrocedió una posición en los resultados finales del GP de Singapur y Fernando Alonso finalizó como séptimo. Como consecuencia de esta modificación, también hubo un pequeño cambio en la tabla de posiciones en cuanto a los puntos.