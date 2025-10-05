Colapinto suma doce carreras sin puntos con Alpine.

Luego de una semana de descanso, Franco Colapinto volvió a correr en la Fórmula 1 este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Singapur, en el que volvió a mostrar un ritmo superior al de su compañero. A pesar de esto, el pilarense se vio perjudicado este sábado por el tráfico en el cierre de la Q1 y no pudo avanzar en la clasificación, en la que finalizó decimoctavo, dos lugares por delante de Pierre Gasly.

No obstante, al descalificación de los dos Williams de la qualy por irregularidades en los monoplazas hicieron que el piloto argentino saliera del decimosexto lugar este domingo en la carrera, lo que aumentaba sus chances de sumar puntos. De hecho, Franco apostó por comenzar con neumáticos blandos, lo que le permitió ganar tres posiciones en la largada, pero la degradación poco a poco hizo mermar el rendimiento del A525.

De hecho, el pilarense fue de los primeros en ingresar a boxes en la decimoquinta vuelta para volver a pista con los medios, nuevamente con una diferencia en relación a la mayoría de sus rivales, que habían iniciado con medios y vuelto a pista con los duros. La consecuencia de esto fue doble, ya que no solamente el ingreso a boxes fue temprano y lo dejó en el decimoctavo lugar, sino que también se escogió un compuesto que difícilmente podía llegar hasta el final de la carrera con buen rendimiento.

Y es que Franco había recuperado terreno con el ingreso a boxes de sus rivales e incluso volvió a ganar posiciones, pero hacia la vuelta 45 decayó nuevamente tras un toque con Yuki Tsunoda. Como resultado, el piloto de Alpine cruzó la línea de meta en el decimosexto lugar e hizo escuchar su molestia al comunicarse con su ingeniero por la estrategia escogida: “Qué carrera terrible”.

Ese fue el escueto comentario que Colapinto le dedicó a Stuart Barlow, quien había ideado la estrategia con el fin de ganar posiciones con los ingresos a boxes de sus rivales, entre los que el primer objetivo era Liam Lawson. Sin embargo, no solamente el argentino quedó lejos de los puntos, sino que el neozelandés terminó decimoquinto e incluso los Williams, que había iniciado detrás, terminaron adelante, con Carlos Sainz incluso en la zona de puntos.

Al argentino le quedan seis fechas este año.

El lamento de Colapinto tras la carrera

Una vez finalizada la jornada en el Circuito callejero de Marina Bay, Franco Colapinto aprovechó para hacer un posteo en sus redes sociales, donde dejó un breve comentario de lo que fue la carrera en Singapur. “Otro día difícil, dando todo siempre pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre ya vendrá alguna buena”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram.