Colapinto buscará sus primeros puntos en el GP de Singapur.

Luego de una semana de descanso, la Fórmula 1 volverá este viernes con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos con Alpine en la temporada. El año pasado, con el FW46 de Williams, el pilarense terminó en el decimoprimer lugar detrás de Sergio Pérez, a tan solo un puesto de la zona de puntos.

Además de haber estado al borde de puntuar, el piloto argentino vivió otra situación muy particular en su última visita al Circuito callejero de Marina Bay y que, en cierta forma, fue considerado un vaticinio de lo que iba a suceder meses después. Y es que durante la carrera, Colapinto fue llamado por la radio para su ingreso a boxes, pero en lugar de frenar en el garaje de Williams, lo hizo en el Alpine.

Inmediatamente, los mecánicos del equipo galo le hicieron señas al pilarense para que avance unos metros más hasta el boxes de Williams, algo que recordó a la fallida parada de Lewis Hamilton en McLaren cuando ya corría para Mercedes en el GP de Malasia 2013. A un año de aquel suceso y con otra edición del GP de Singapur a la vuelta de la esquina, en las redes sociales de la escudería francesa no dejaron pasar la oportunidad de recordar el error de Franco.

“No se puede estacionar ahí, señor. Retroceso al año pasado cuando @FranColapinto hizo su primera visita a nuestro box”, escribieron este lunes en la cuenta de X de Alpine junto a una foto de aquella detención errónea del argentino entre los mecánicos del equipo de Enstone. A su vez, la imagen contiene un tweet de aquel suceso, cuando desde las redes de Alpine escribieron “Vamos, @FranColapinto” seguido de una bandera de Argentina.

Horarios del GP de Singapur

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a las pistas con el Gran Premio de Singapur en el marco de la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1. Al igual que la fecha pasada, esta se disputará bajo el formato tradicional, sin carrera sprint de por medio, lo que le dará al argentino tres sesiones de prácticas. A continuación, los horarios de Argentina para la cita en Marina Bay:

La broma de Alpine por la detención de Franco en Singapur 2024.