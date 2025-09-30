Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Franco Colapinto volvió a tener un asiento en la Fórmula 1 a mediados de mayo, cuando Flavio Briatore decidió desplazar a Jack Doohan debido a la falta de resultados, con la intención de que los puntos comiencen a llegar por el lado del pilarense. Sin embargo, pasadas once fechas desde el GP de Ímola, el ex Williams no pudo meterse entre los diez primeros en ninguna de las carreras, lo que puso en duda su continuidad para 2026.

Tanto es así que incluso el empresario italiano lanzó declaraciones contra el piloto argentino por su bajo rendimiento, aunque lo cierto es que mejoró considerablemente desde el regreso de las vacaciones, incluso con victorias sobre Pierre Gasly. Y es que el francés también tuvo problemas este año con el A525, un monoplaza que no solo cuenta con un diseño que no dio resultados, sino que también tiene el peor motor de toda la máxima categoría en la actualidad.

Por eso, Guenther Steiner advirtió que el problema de la escudería francesa no está en sus pilotos, sino en el coche, motivo por el que considera que Briatore debería mantener a Colapinto en la siguiente temporada. Tanto es así que el exdirector de Haas frenó en seco a su entrevistador en el podcast The Red Flags cuando le preguntaron por la posibilidad de que Paul Aron se suba al Alpine en 2026.

“¡Stop, Stop! Colapinto está progresando en este momento”, comenzó el italiano, que luego agregó: “Está progresando. Choca contra la pared, sí, pero es difícil avanzar con un auto así. No puedo juzgarlo”. Para Steiner, Franco atraviesa una situación similar a la que pasó Gabriel Bortoleto en Sauber, con un inicio de temporada muy complicado hasta que comenzaron a llegar las actualizaciones al monoplaza.

“Cuando el auto no funcionaba a principio de año, pensaban que no podía manejar nada. Ahora que el auto es medio decente, está brillando”, remarcó en relación con el presente del brasileño, que cuenta con 18 puntos en el campeonato. Siguiendo el caso de Bortoleto, el mediático antiguo jefe del equipo estadounidense le aconsejó a Briatore no tomar una rápida decisión en cuanto al futuro del argentino en la F1.

“Flavio debería esperar y mantenerlo en el auto a comienzos del próximo año. Si con el nuevo auto no anda, deberá compararlo con Gasly y se tendrá que ir”, añadió Steiner, que luego vaticinó que Franco se subirá al Alpine en la siguiente temporada: “Creo que lo veremos lo que resta de este año y en el arranque del próximo”.

Bortoleto sumó en cuatro carreras esta temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 tomó un respiro y recién volverá este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, para la disputa del Gran Premio de Singapur en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí, Franco Colapinto terminó en el decimoprimer lugar la temporada pasada con el FW47 de Williams.