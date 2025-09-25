Colapinto sorprendió en la F1 con sus dichos sobre Briatore: "Puede parecer"

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Las nueve fechas que corrió para Williams el año pasado fueron la carta de presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, donde consiguió sumar un total de cinco puntos con su octavo lugar en Bakú y el décimo en Austin. Si bien en el equipo inglés estaban contentos con su rendimiento, para ese entonces ya se había firmado el fichaje de Carlos Sainz, por lo que el pilarense se quedó sin asiento y estaba forzado a buscar otra escudería.

Aunque sonó para Sauber y Red Bull, el piloto argentino finalmente arribó a Alpine a inicios de enero por iniciativa de Flavio Briatore, quien había visto cierto potencial en el joven y logró llegar a un acuerdo con James Vowles para su cesión. No obstante, Franco tuvo que esperar para su regreso a la máxima categoría, puesto que Jack Doohan estaba confirmado para iniciar la temporada, pero su bajo rendimiento lo hizo perder el asiento tras el GP de Miami.

Desde entonces, el pilarense se convirtió en el compañero de Pierre Gasly, pero todavía no logró sumar puntos para el equipo galo, lo que generó un aumento en la presión tanto de la prensa como de empresario italiano. A pesar de esto, Colapinto no vio afectada su relación con Briatore, algo sobre lo que habló en una reciente entrevista con el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid.

“Tengo una muy buena relación con Flavio. Sí, es duro con todos y tiene su manera de hacer que el equipo trabaje y cómo motiva a la gente. Es verdad que a veces puede ser un poco fuerte, hasta puede parecer excesivo si no lo conocen. Pero realmente confío en él”, afirmó el piloto de Alpine. Ahora bien, lo sorpresivo de las declaraciones de “Fran” vino justamente después, cuando vaticinó una nueva era de esplendor de la escudería francesa de la mano de Briatore.

“Creo que llevará al equipo a pelear adelante”, lanzó el argentino, que también reconoció la importancia que tuvo el asesor de Alpine en su desarrollo durante esta temporada. “Aprendí mucho de él este año. Me hizo mucho más fuerte mentalmente y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y por el proceso que estamos atravesando”, cerró Colapinto.

Colapinto tuvo una reunión con Briatore y Alpine en Bakú.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025

Superado el GP de Azerbaiyán, solamente quedan siete fechas por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que ahora espera por la disputa de la decimoctava fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.