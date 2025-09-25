Un ganador de la Fórmula 1 apoyó a Franco Colapinto para el 2026: "Gran piloto"

El futuro de Franco Colapinto en 2026, con el Alpine, en la Fórmula 1.

Franco Colapinto acumula elogios y respaldo general para continuar en la grilla principal de la Fórmula 1 en el 2026, tanto dentro de Alpine como entre sus rivales. De hecho, uno de los mejores pilotos de la actualidad en la máxima categoría del automovilismo mundial halagó al argentino de 22 años y sostuvo que tiene todas las cualidades para continuar en el segundo asiento de la escudería francesa, liderada por Flavio Briatore, en la próxima temporada.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Carlos Sainz Jr., el español de 31 años que ganó cuatro carreras con Ferrari y ahora se destaca en Williams. En las últimas horas, el cuatro veces vencedor del Rally Dakar y dos veces monarca en el WRC opinó que el joven pilarense puede seguir tranquilamente en el monoplaza rosa en la siguiente campaña.

Sainz Jr. cree que Colapinto puede seguir en la Fórmula 1 en 2026: "Tendrá su hueco"

Consultado acerca de la supuesta "confusión" que hay en la F1 acerca de la continuidad o no de "Fran" en Alpine, el español se sorprendió y repreguntó: "¿Qué confusión?". Cuando le respondieron que hay cuestionamientos para el argentino porque todavía no pudo sumar puntos en este equipo, el ibérico consideró que "la Fórmula 1 tiene mucha exposición, mucho ruido...".

Incluso, el corredor de Williams manifestó acerca de Franco que "él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible". Y completó: "Estoy seguro de que haciéndolo bien, que es un gran piloto, pues tendrá su hueco en la Fórmula 1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido".

Los resultados de Colapinto en cada carrera con Alpine

Fue 16° en Italia (Monza). Fue 13° en Mónaco (Montecarlo). Fue 15° en España (Madrid). Fue 13° en Canadá (Montreal). Fue 15° en Austria (Spielberg). Abandonó antes de largar desde los boxes en Gran Bretaña (Silverstone). Fue 19° en Bélgica (Spa Francorchamps). Fue 18° en Hungría (Budapest). Fue 11° en Países Bajos (Zandvoort). Fue 17° en Italia (Monza). Fue 19° en Azerbaiyán (Bakú).

El futuro de Franco Colapinto en 2026, con el Alpine, en la Fórmula 1.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025