El reconocimiento de Alpine al esfuerzo de Colapinto: "Seguiremos"

Colapinto mejoró su nivel en las últimas carreras.

A pesar de encontrarse en el fondo de la tabla y ser el único piloto en competencia que no sumó puntos en lo que va del año, es innegable que Franco Colapinto está atravesando un buen desarrollo profesional en la Fórmula 1. Luego de nueve carreras con Williams en la temporada pasada, el pilarense se unió a Alpine en enero e inició un período de adaptación, que recién comenzó en mayo, cuando reemplazó a Jack Doohan a partir del GP de Ímola.

Desde entonces, pasaron once fechas en el campeonato y el piloto argentino mostró una notable mejoría en las últimas presentaciones, a tal punto de mostrar un ritmo superior al visto por Pierre Gasly. Si bien tiene la deuda pendiente de los puntos, el trabajo que realizó Colapinto se aprecia tanto dentro como fuera de la pista, donde se comprometió completamente a buscar soluciones con los ingenieros y mecánicos.

Tan es así que la escudería francesa hizo un posteo en sus redes sociales dedicado a la unión que tiene el pilarense con el personal de la fábrica, donde se lo ve conversando y trabajando con los integrantes del equipo. A través de su cuenta de Instagram, Alpine subió algunas fotos de Franco junto a un texto que dice: “Nuestro equipo 100% comprometido, ¡seguiremos trabajando duro! Todos juntos”.

Si bien el posteo fue bien recibido por los fanáticos del piloto de 22 años, muchos se quejaron por la geolocalización de este contenido, pensado principalmente para que sea visto en Argentina. De ahí que varios comentarios se hayan dirigido contra el equipo de Enstone para pedir que el posteo no sea solamente visible para los usuarios de nuestro país, sino también para los europeos, principales críticos del argentino en la máxima categoría.

La declaración de Colapinto sobre Briatore que sacude a la F1

Sin acción este fin de semana en la Fórmula 1, Franco Colapinto brindó una entrevista al podcast F1 Beyond The Grid, en la que fue consultado por su vínculo con Flavio Briatore, el encargado de su fichaje en Alpine. “Creo en Flavio Briatore. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, comenzó el argentino, que tampoco dejó de lado lo importante que puede ser este año en su futuro.

El argentino se ha hecho querer en el equipo francés.

“Este año, al tener un comienzo difícil, me hizo mucho más fuerte y siento que ahora puedo aprovechar esas cosas, volverme más duro, y eso es bueno para el futuro. Bueno para cuando podamos estar en la cima”, agregó Colapinto. Con respecto al rendimiento del A525, indicó que es difícil llegar a los puntos, pero su objetivo es estar preparado para cuando llegue el momento de aprovechar las oportunidades.