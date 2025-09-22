Fórmula 1: la llamativa foto que subió Briatore con Colapinto

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Tras haber quedado al borde de los puntos en el GP de Países Bajos, Franco Colapinto no volvió a posicionarse cerca de los diez primeros en citas de Monza y Bakú, donde afrontó distintas adversidades que mermaron su rendimiento. En el GP de Italia, el pilarense padeció la falta de potencia del motor de Renault, mientras que este domingo fue perjudicado por un choque de Alex Albon en el GP de Azerbaiyán.

De hecho, el piloto argentino había ganado tres posiciones en la largada y parecía encaminarse a la zona de puntos, pero el incidente con el tailandés tras su ingreso a boxes dejó daños que mermaron el rendimiento del A525. Tanto Monza como Bakú fueron inconvenientes ajenos a Colapinto, quien comenzó a recuperar confianza dentro de la estructura de Alpine, donde mostró una mejor performance que Pierre Gasly en las últimas fechas de la Fórmula 1.

Tan es así que en la previa al GP de Azerbaiyán, Flavio Briatore subió una story a su cuenta de Instagram en la que se lo ve reunido con Franco en una oficina, acompañados por su ingeniero, Stuart Barlow, y Steve Nielsen, el nuevo director del equipo galo. Lo llamativo de la imagen es que hay un escritorio por medio entre el piloto y el asesor de Alpine, lo que despertó toda una serie de rumores sobre posibles negociaciones de cara a una renovación para la siguiente temporada.

Y es que hace unos días el italiano afirmó que no buscarán al segundo piloto fuera de la estructura de la escudería francesa, en especial luego de que sus mejores alternativas se fueron con Cadillac, como fue el caso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Por lo tanto, Briatore considera que las opciones se reducen a Colapinto, Paul Aron y quizá una segunda chance a Jack Doohan, aunque el favorito seguiría siendo el argentino.

No obstante, el asesor de la escudería francesa tampoco quiere descartar al estonio, algo sobre lo que habló en una reciente entrevista con The Race: “Es entre Franco y Paul Aron. Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y necesito entender qué es lo mejor para el equipo”.

Así fue la story que subió Briatore de la reunión con Colapinto.

El apoyo de Stuart a Colapinto en Bakú

Debido al incidente con Alex Albon, Franco Colapinto terminó en el decimonoveno lugar en el GP de Azerbaiyán, un resultado que sin dudas es desalentador por como había comenzado la carrera. De ahí que su ingeniero le haya dedicado un positivo mensaje tras cruzar la línea de meta: “Creo que hoy manejaste muy bien, amigo. Sigues mostrando la mejora que vimos en las últimas carreras. Muchas gracias por el esfuerzo. Fue complicado con la diferencia de neumáticos en las últimas vueltas”.