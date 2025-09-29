Otro acercamiento a Flavio Briatore: la foto que subió el hijo del asesor de Alpine con Franco Colapinto

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Desde que se dio su llegada a Alpine a principio de año, la relación entre Franco Colapinto y Flavio Briatore ha ido fortaleciéndose día a día, incluso a pesar de las críticas que recibió el pilarense por su rendimiento durante las vacaciones de la Fórmula 1. Pero el vínculo no se limita solamente a lo que sucede en las pistas o en la fábrica de Enstone, puesto que también ha llegado a involucrarse con parte de la familia del italiano.

Hace unos meses, el piloto argentino visitó a Falco Briatore por su cumpleaños en abril, cuando todavía no había tenido su regreso a la máxima categoría como reemplazante de Jack Doohan. De hecho, aquel encuentro llamó mucho la atención al indicar la cercanía que tenía Colapinto con la familia Briatore, algo que no se había visto con los otros pilotos de la escudería francesa, ni siquiera con el ya consolidado Pierre Gasly.

Ahora, a la espera del Gran Premio de Singapur, Franco aprovechó el fin de semana libre para pasar un divertido momento practicando en una moto de agua, actividad que compartió con el hijo del asesor del equipo de Enstone. En la mañana de este domingo, Falco subió una story en su cuenta de Instagram en la que se lo ve junto al piloto de Alpine en dos motos acuáticas, sin especificar el lugar en el que se encontraban.

En el posteo, el italiano arrobó a Colapinto, que no dejó pasar la oportunidad de compartir la imagen en su cuenta oficial mediante otra story, en la que escribió: “Me está dando clases”. De esta manera, el argentino espera llegar con las pilas recargadas para el próximo fin de semana, en el que se disputará el GP de Singapur en el Circuito callejero de Marina Bay, donde el año pasado terminó en el decimoprimer lugar con el FW46 de Williams.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025

Luego del decimonoveno lugar en el GP de Azerbaiyán, a Franco Colapinto solamente le quedan siete fechas por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que ahora espera por la disputa de la decimoctava fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará el argentino en lo que queda del año.

El posteo de Falco que compartió el argentino.